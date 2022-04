Consiglio comunale, oggi ultima seduta ordinaria del mandato

Il Consiglio comunale dell’Aquila si riunirà stamane, martedì 26 aprile, alle 9.30, a Palazzetto dei Nobili.

All’ordine del giorno, l’integrazione del masterplan e degli indirizzi per l’attuazione degli interventi relativi alla realizzazione di un centro sociale-ricreativo e residenze per diversamente abili in via Antinori e le modifiche e integrazioni al regolamento del Consiglio comunale per consentire lo svolgimento delle sedute in modalità telematiche.

Quella di oggi sarà l’ultima seduta del mandato 2017-2022 che, fino all’insediamento della nuova Assemblea dopo le elezioni, potrà riunirsi solo per adottare atti urgenti e improrogabili, ai sensi dell’articolo 38, comma 5, del Testo unico di legge sull’ordinamento degli enti locali.

Mancato l'obiettivo di riunirla a Palazzo Margherita, stando all'ultimo annuncio del presidente Roberto Tinari si dovrebbe tenere una cerimonia di inaugurazione della sala consiliare restaurata nella giornata di domani, mercoledì 27 aprile; al momento, però, non ci sono state ancora comunicazioni ufficiali.