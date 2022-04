Verso le elezioni, presentata la lista "L'Aquila nuova" a sostegno di Stefania Pezzopane

E' stata presentata stamane, nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni, la lista "L'Aquila nuova", a sostegno della candidata sindaca Stefania Pezzopane.

Attorno al tavolo i promotori della lista, l'ex sindaco di Castel del Monte Luciano Mucciante e l'ex sindaco di San Demetrio né Vestini Silvano Cappelli, il capogruppo di Italia viva Paolo Romano, consigliere uscente e candidato con "L'Aquila nuova" e Stefania De Michele, funzionaria dell'Università degli studi dell'Aquila, anche lei candidata così come Adolfo Bonura, Antonello Salvatori, Luca Schillaci, Marta Casilli, Elisabetta Sulli che erano seduti in platea.

"Abbiamo deciso di appoggiare la candidatura di Stefania Pezzopane con una lista di persone impegnate nei vari campi della società civile, consapevoli della necessità di una nuova proposta politica, con l’obiettivo di dare risposte alle nuove emergenze sociali ed ai problemi irrisolti della città", hanno inteso sottolineare Cappelli e Mucciante. "Abbiamo ritenuto opportuno mettere a disposizione della città passione ed esperienza per dare una mano a riscoprire e valorizzare le nostre bellezze storiche, artistiche, turistiche e culturali. Programmare il quotidiano è fondamentale per chi vuole vivere e investire nella città territorio; ma è vitale avere un programma per lo sviluppo economico, turistico e naturalistico del comprensorio. L’Aquila ha bisogno di guida forte ed autorevole - hanno aggiunto - che possa difendere le peculiarità delle aree interne montane per un riequilibrio delle politiche sanitarie, sociali e dei servizi alle persone. Con Stefania Pezzopane, donna di capacità programmatiche e di alta esperienza politica si può fare".

"Questa è una lista che, già nel nome, porta il segno di ciò che vogliamo fare: costruire una città nuova, aperta al territorio, andando oltre gli schemi consueti", le parole della candidata sindaca che ha presenziato alla conferenza stampa. "Non è un caso che a promuoverla siano stati due ex sindaci del territorio; non è un caso che in lista siano presenti profili provenienti dall'impegno sociale, imprenditoriale, dai luoghi del sapere. Ognuno rappresenta un 'pezzo' della città territorio di cui tanto si è parlato, in questi anni, ma che non si è mai pienamente realizzata. Il nostro progetto è unire", ha aggiunto Pezzopane: "l'unità del territorio ci farà più forti ed autorevoli".

"L'Aquila nuova" è una lista "strategica" in seno alla coalizione democratica e progressista, così l'ha definita la candidata sindaca: "strategica perché è il tempo di un mettere in campo un vero progetto di sviluppo per il territorio, utilizzando in modo accurato i fondi del Pnrr, non come un bancomat cui attingere per interventi ordinari, e coinvolgendo i nostri borghi che la città, agendo in modo autorefenziale, in questi anni ha dimenticato. Al contrario, il territorio deve ritrovare voce, spazi e possibilità".

Deve ritrovare ascolto, ha aggiunto Paolo Romano: "la capacità di ascolto, di confronto per trovare soluzioni ai problemi, è drammaticamente mancata al centrodestra in questi anni. I cittadini conoscono benissimo i problemi irrisolti della città, soffrono l'assenza di servizi nel centro storico così come nelle frazioni; vogliamo mettere a disposizione le nostre capacità di amministratori, le competenze dei professionisti che hanno deciso di sostenere il nostro progetto per cambiare rotta".