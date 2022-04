Verso le elezioni, presentata la lista di Demos a sostegno di Stefania Pezzopane

E' stata presentata stamane, nella sala del Movimento celestiniano all'Aquila, la lista Demos - Democrazia solidale a sostegno della candidata sindaca Stefania Pezzopane; il movimento, ispirato dall'attività della Comunità di Sant'Egidio, si sta strutturando in tutta Italia ed è alla sua prima esperienza elettorale in Abruzzo.

Alla presentazione hanno partecipato Alfonso D'Alfonso, promotore della lista, il capolista Roberto Grillo e Pierino Giorgi, che figura tra i candidati così come Michel Maritato, presidente nazionale di Assotutela; e ancora Paolo Ciano, consigliere regionale del Lazio e segretario nazionale di Demos, e Barbara Funari, assessora alle politiche sociali del comune di Roma.

Solidarietà, accoglienza, inclusione sociale le parole d’ordine della lista.

"Ci teniamo a dirlo: siamo un partito politico nuovo che si colloca nel centrosinistra", ha spiegato Alfonso D'Alfonso; "in questa competizione avremo il nostro battesimo in Abruzzo; altrove già siamo presenti al governo di città e regioni. Qui all'Aquila abbiamo voluto fare in modo che già la lista fosse una sorta di manifesto politico: saranno candidate personalità del mondo cattolico e del volontario, e così di altre organizzazioni di immigrati e di rappresentanti di altre comunità religiose; ci sono, inoltre, candidati ucraini, rumeni, albanesi, integrati nella nostra città, che qui lavorano e producono ricchezza: con loro vogliamo far crescere il sentimento della solidarietà".

L'auspicio, ovviamente, "è andare al governo con Stefania Pezzopane sindaca", ha aggiunto D'Alfonso; "vogliamo portare le nostre istanze in Consiglio comunale, avendo ben chiare le priorità programmatiche su servizi, trasporti, sanità e così via, tutelando le famiglie numerose e a basso reddito considerato che si sta per scatenare una vera e propria bufera sociale".

Non solo: "ci rivolgiamo a chi si oppone alla guerra, a questa escalation militare che danneggia soprattutto le classi più deboli".

"Sono contenta di essere qui, da assessora del comune di Roma ma soprattutto da coordinatrice romana del partito; per noi è davvero importante che la proposta di Demos trovi casa all'Aquila", ha sottolineato Barbara Funari; "siamo convinti che al centro della politica vada messa la persona: se la città è davvero a misura dei più fragili sarà per tutti. Lavoriamo per costruire comunità solidali e inclusive: ci impegneremo a farlo anche qui".

"Prima di tutto ci tengo a ringraziare Demos, i candidati che hanno dato la loro disponibilità; un ringraziamento particolare ad Alfonso D’Alfonso che ha dato un cospicuo contributo nella costruzione della coalizione", le parole della candidata sindaca Pezzopane. "E’ per me un orgoglio avere fra le liste che mi sostengono il simbolo di Demos ed i valori che porta con sé; questa lista ha scelto con decisione il campo della solidarietà. I valori di Demos appartengono a tutti noi".

Gli esponenti di questa lista - ha proseguito Pezzopane - "hanno tenuto alto il nome della città che, in questi anni, troppo spesso si è mostrata chiusa ed autoreferenziale. Grazie a molti di voi, grazie alla struttura celestiniana si è mantenuto un forte ed essenziale presidio solidale, non smettendo mai di tendere la mano ai più fragili. Dobbiamo costruire insieme una grande L’Aquila che, insieme ai comuni limitrofi, si mostri aperta ed accogliente; è per questo che per noi saranno di fondamentale importanza le politiche sociali; queste, infatti, sono il mezzo più prezioso che abbiamo per incidere sulla vita reale delle persone e per migliorare la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini. Vogliamo una città che abbia al centro le persone, che non si volti dall’altra parte; più servizi sociali, più sanità. Grazie al governo sono arrivati molti fondi per le politiche sociali, non sono stati distribuiti, sono stati bloccati vergognosamente, solo con i ricorsi al TAR sono stati sbloccati. Mai più così, è necessaria una equa distribuzione dei sostegni, sono necessarie nuove attività per l’inclusione. Lo faremo insieme".