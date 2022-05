Verso le elezioni: Pezzopane a Roma con le candidate sindache del Pd

"Questa mattina sono intervenuta alla conferenza nazionale del Partito Democratico con la quale abbiamo inaugurato, insieme ad Enrico Letta, Cecilia D’Elia e Francesco Boccia, la campagna per le amministrative 2022. L’Aquila è di nuovo al centro del dibattito nazionale. Abbiamo l’occasione di portare un vento di cambiamento e ce la metteremo tutta per raggiungere il nostro obiettivo".

Parole della candidata sindaca del centrosinistra Stefania Pezzopane che ha tenuto a ringraziare il partito per il supporto.

"Lo sappiamo, L’Aquila è una città speciale, che ha avuto ed ha ancora bisogno di tanto sostegno; in questi anni, anche grazie al mio lavoro in parlamento, grazie al Pd e al centrosinistra è stata accompagnata nel processo di ricostruzione con misure importanti. Purtroppo, l’attuale amministrazione di destra non è stata in grado di farsi forza dello straordinario patrimonio di contributi a disposizione, chiudendo la città in un grave isolamento. La mia missione sarà quella di completare la ricostruzione materiale, sociale ed economica e lanciare la nostra città sul piano nazionale, perché ricostruire L’Aquila vuol dire ridare speranza all’intero paese. E' proprio per questo che ho chiesto che questa mia missione diventi una missione di tutti noi".

"Dobbiamo portare avanti una ricostruzione che non sia solo materiale ma anche sociale ed economica - ha ribadito Pezzopane - che abbia al centro le donne e le giovani generazioni. Ricostruire una città vuol dire portare prosperità e renderla sicura, amata, cercata in ogni sua sfaccettatura. La nostra coalizione è forte e ampia, come nelle migliori esperienze del centrosinistra. Raccoglie quattordici simboli che convergono in sei liste composte da candidate e candidati pieni di esperienza e competenze, con molti giovani. Vincere per noi vuol dire fare un nuovo cammino, ma continuando a dare tutte e tutti noi stessi per L’Aquila, questa donna forte che non si arrende! L’Aquila insieme, libera e forte".