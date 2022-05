Iannarelli (Si): "Da mesi discarica abusiva a cielo aperto a Pianola"

"Oramai da diversi mesi, la strada adiacente al cimitero di Pianola, ovvero alle spalle dei moduli abitativi provvisori (MAP) è diventata un luogo di deposito incontrollato di rifiuti (materassi, pneumatici, materiale edile, sanitari, compresi mobili ed elettrodomestici); una discarica a cielo aperto che costituisce una situazione pericolosa, insostenibile e snervante per i cittadini residenti, i quali lamentano l’assenza delle istituzioni nonostante le continue segnalazioni".

A denunciarlo è il segretario cittadino di Sinistra Italiana, Pierluigi Iannarelli, candidato consigliere comunale alle prossime amministrative nella lista di 'L'Aquila coraggiosa'.

"Sono diversi mesi che la problematica si ripete costantemente, nonostante gli interventi dell’ASM quando si raggiungono livelli davvero insopportabili. Ogni settimana si forma una discarica incontrollata con rifiuti anche ingombranti gettati da persone che evidentemente non sono del posto. Il sindaco è il responsabile della condizione di salute dei cittadini del suo territorio ed ha il dovere di intervenire e risolvere questa emergenza, sia sotto l’aspetto sanitario, ambientale ma anche sociale".

La soluzione auspicata, visto il protrarsi e la serialità dei comportamenti, è la messa in sicurezza della zona, anche e soprattutto con l’installazione di telecamere o di maggiori controlli da parte delle autorità competenti. "I residenti interessati non possono e non devono essere considerati e trattatati come cittadini di serie B, ci vuole maggiore attenzione e tutela, soprattutto per chi vive in zone lontane dalle mure urbiche che, spesso, come nel caso di specie, si sentono abbandonati e dimenticati".