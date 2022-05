Verso le elezioni: circolo Pd di Sassa organizza incontri itineranti nelle frazioni della circoscrizione

Il circolo PD di Sassa, in continuità con le campagne di ascolto promosse in questi anni e in occasione delle prossime elezioni amministrative, organizza degli incontri itineranti nelle frazioni della circoscrizione insieme alla candidata sindaca Stefania Pezzopane ed i candidati consiglieri Quirino Crosta ed Elisa Corsi.

Gli incontri si svolgeranno all’aperto per dare modo a chiunque di poter raggiungere le candidate ed il candidato per discutere dei temi cari alla comunità e delle proposte per la prossima amministrazione.

"Vi aspettiamo numerosi nelle strade e nelle piazze dei nostri Borghi - si legge in una nota - con il seguente calendario:

giovedì 12 maggio, dalle ore 15:30 partendo da Collefracido per poi essere a Genzano, a Palombaia di Pagliare e finire a Pagliare al progetto CASE;

domenica 15 maggio dalle ore 16:00 iniziando dal progetto CASE di Sassa, continuando a Sassa, Palombaia di Sassa, a Foce di Sassa e finire a Sassa Scalo, davanti la vecchia scuola;

mercoledì 18 maggio dalle ore 16:00 iniziando da Brecciasecca, per continuare a Poggio Santa Maria, Collemare, San Martino e concludere a Colle Sassa, nella piazza.

Saremo felici di incontrare e parlare con tutte le amiche e gli amici che vorranno condividere con noi riflessioni, proposte e criticità ed arricchire il nostro progetto in comune", le parole di Crosta e Corsi.