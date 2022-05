Verso le elezioni: Pezzopane inaugura il comitato elettorale

E' stato inaugurato in serata, all'Aquila, all'angolo tra via XX Settembre e via Sant'Agostino, il comitato elettorale di Stefania Pezzopane, candidata sindaca del centrosinistra alle amministrative del 12 giugno.

Al taglio del nastro hanno presenziato simpatizzanti, candidati consiglieri e rappresentanti delle sei liste che compongono la coalizione democratica e progressista: Partito democratico, L'Aquila coraggiosa, Movimento 5 stelle, Demos, 99 L'Aquila e L'Aquila nuova.

L'avvio di una campagna elettorale "che vogliamo si riempia di contenuti, di cose concrete e non di false inaugurazioni" le parole di Stefania Pezzopane.

"Apriamo oggi il comitato elettorale alle porte del centro storico, al piano terra di un palazzo totalmente ricostruito che aveva subito gravi danni, anche per dare il segno del nuovo, del bello, della città che rinasce".

"Ho sei liste che mi sostengono - ha rivendicato Pezzopane - che raccolgono 14 tra partiti, movimenti e gruppi di centrosinistra: alle mie spalle, c'è un gruppo di donne e uomini forte e coeso che mi spingono e mi danno forza, giovani e persone con maggiore esperienza. Questa sarà la loro casa - ha ribadito Pezzopane - un luogo frequentato, abitato, condiviso, dove terremo incontri, organizzeremo eventi e, soprattutto, incontreremo i cittadini, per ascoltarli e dare loro le risposte che aspettano".