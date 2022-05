Elezioni, Lorenzin a L'Aquila per Pezzopane: "Investire su chimico-farmaceutico"

"Per me è un grande piacere accompagnare una super donna come Stefania Pezzopane; alle elezioni amministrative, i candidati fanno la differenza: ebbene, Stefania in questi anni ha dimostrato di avere capacità esecutiva, pratica e di visione. L'ho vista battagliare su ogni provvedimento per portare risorse all'Aquila e al cratere".

Lo ha detto l'ex ministra della Salute Beatrice Lorenzin, deputata dem nella Commissione sanità della Camera, giunta all'Aquila per sostenere la campagna elettorale della candidata sindaca di centrosinistra.

In mattinata, Lorenzin e Pezzopane hanno avuto modo di incontrare i vertici delle aziende farmaceutiche che insistono in città; nel primo pomeriggio, poi, il punto con la stampa nella sede del Pd, alla presenza della segretaria cittadina del Pd Emanuela Di Giovambattista, dell'ex vice presidente della Giunta regionale Giovanni Lolli e dell'ex sindaco dell'Aquila Massimo Cialente.

"Abbiamo fatto visita alle aziende del farmaco del territorio: parlando con Stefania, già prima della campagna elettorale, avevamo discusso del modo in cui il Pnrr potesse fare da volano di sviluppo straordinario, nel mezzogiorno, per i così detti poli biotech, delle scienze della vita, un settore che, per sua stessa natura, per la necessità di alte competenze e quindi di strutture ospedaliere e universitarie d'avanguardia, si presta ad investimenti capaci di potenziare i distretti a livello orizzontale, su formazione, educazione, digitalizzazione ed energia".

In questo senso, L'Aquila potrebbe giocare un ruolo da protagonista, potendo contare su tre multinazionali del farmaco, su strutture di ricerca e formazione prestigiose. "Ci vuole, però, capacità di attrarre investimenti e di potenziarli - ha sottolineato Lorenzin - e gioca un ruolo fondamentale l'amministrazione locale, attraverso agevolazioni burocratiche e servizi alle imprese. Su questo bisognerà lavorare: stamane, con Stefania abbiamo fatto una prima ricognizione, parlando con le aziende, discutendo dei loro bisogni, provando a capire dove e come intervenire. Dobbiamo crederci: L'Aquila ha la possibilità di divenire un centro di assoluta eccellenza nel biotech".

Nell'immediato post terremoto, "allorquando ero Presidente della Provincia con Massimo Cialente sindaco - ha ricordato Pezzopane - abbiamo fatto di tutto per mantenere qui le aziende del chimico farmaceutivo; abbiamo sempre pensato, infatti, che la capacità del territorio di far dialogare manifatturiero, università e indotto fosse una virtù che non potevamo permetterci di perdere. E avevamo ragione: altri settori, in questi anni, sono andati in sofferenza: il chimico farmaceutico, invece, ha saputo tenere botta, anche nei momenti di difficoltà. Ma non ci possiamo accontentare, dobbiamo avere la capacità di guardare al futuro".

Per questo, va messa in campo un 'pacchetto d'interventi' che faccia interagire in modo virtuoso la nostra Università, gli studi di medicina, chimica, ingegneria e biotecnologia, con le aziende attraverso un lavoro di 'cucitura' dell'Istituzione locale: "se gli aquilani mi accorderanno la loro fiducia, il Comune avrà le porte aperte alle imprese, favorendo nuovi insediamenti e garantendo, attraverso un ufficio preposto, procedure più snelle e iter autorizzativi facilitati. Dobbiamo misurare un aumento dell'occupazione, dare prospettiva ai giovani della nostra università".

A partire da una estesa attività di transizione verso le energie alternative e pulite. "I costi energetici pesano in maniera importante sulle aziende; abbattere questi costi, attraverso una grande azioen di trasformazione attigendo ai fondi del Pnrr, significherebbe risparmiare risorse per investimenti ed evitare costi che si ripercuotono anche sull'ambiente. Chiedo a Beatrice di lavorarci insieme, affinché L'Aquila diventi un polo d'eccellenza a livello italiano".