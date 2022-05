Verso le elezioni, spunta un altro candidato sindaco: Simona Volpe con Liber L'Aquila. Ecco le liste presentate fino ad ora

A sorpresa c'è una quarta candidatura a sindaco: è emerso ieri, al momento della presentazione delle prime liste in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno. Si tratta di Simona Volpe che avrà a suo supporto la lista Liber L'Aquila; a quanto appreso, è una compagine di testimonianza avverso le politiche di constrasto al covid-19 messe in campo dal governo in questi mesi; con lei, 23 candidati in lista:

Nino Bruno

Giampiero Tartaglia

Enea Giancaterino

Paolo Arrigoni

Alessandra De Simone

Raffaella Rosaria Peroni

Adelmo Vivarelli

Antonio Ianni

Luca Granata

Francesco Tosone

Emanuela Gentilini

Roberta De Benedictis

Alessandra De Benedictis

Laura Squarciapino

Simona Rondelli

Pasqualino Serafino

Anna Parlanti

Anna Maria Galdi

Dino Padella

Roberto De Lorenzo

Maurizio Monti

Giuliana Righi

Fedele Alessandro.

Di seguito, le liste presentate fino ad ora.

Coalizione Centrodestra per Pierluigi Biondi sindaco

Lista: L'Aquila al centro

Candidati al Consiglio comunale:

Anna Altarini

Pamela Capannolo

Mauro Cappelli

Maria Pellegrina

Rita Cassiani

Celeste Celati

Paola Centi

Fadhila Cherni

Francesco Colaianni

Giulia Coletta

Daniele D'Angelo detto Parkkeller detto Parkeller

Francesca Del Re

Marcello Dundee detto Dundè detto Dundèe

Stefano Flamini

Domenica Giardini

Mirco Ianni

Isabella Ippoliti

Alessia Manetta

Giovanna Manilla

Mariolino Masiello

Michela Pacione

Marta Panella

Marcella Pantalone

Benito Pasqua

Luigi Leonardo Pratesi

Anna Ricciuti

Tiziana Rosati

Sara Sajjadi

Paolo Salvi

Vittorio Sconci

Noemi Tazzi

Dario Ennio Visconti

Armando Vitelli

Coalizione Democratica e Progressista per Stefania Pezzopane sindaca

Lista: 99 L'Aquila

Candidati al Consiglio comunale: