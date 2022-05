Pezzopane: "Ogni mercoledì con i cittadini; ora al comitato, dopo in Comune"

"Da domani, il mercoledì pomeriggio sarò a disposizione dei cittadini e delle cittadine per ascoltare i loro problemi e le sollecitazioni. Li incontrerò al comitato elettorale di via XX settembre".

Si legge in una nota firmata dalla deputata dem Stefania Pezzopane, candidata sindaca della coalizione di centrosinistra, che ha annunciato l'iniziativa 'I mercoledì del cittadino e della cittadina', ogni mercoledì alle 16:30.

"Per me, il rapporto diretto con le aquilane e gli aquilani è prioritario e la mia campagna elettorale sarà di ascolto e di proposta. Ho già iniziato un entusiasmante tour tra paesi e periferie, incontrando molto cittadini. Chi ha necessità può trovarmi il mercoledì pomeriggio: può recarsi al comitato e prendere un appuntamento o venire direttamente. Se eletta Sindaca lo farò da giugno anche in Comune".

"Incontro molte persone che hanno tentato inutilmente in questi anni di parlare con il sindaco", l'affondo di Pezzopane; "con me non sarà così. Bisogna ascoltare: non tutti i problemi dipendono dal Comune e non tutto può essere risolto, ma è giusto che ogni cittadino abbia l’occasione di interloquire con chi è alla guida della città, affinché da sindaca io possa indirizzare ogni cittadino verso la giusta direzione. Aprirò anche uno 'Sportello della cittadinanza' in collaborazione con le associazioni che tutelano gli interessi dei cittadini, perché non ci si senta soli di fronte ai molteplici problemi di ogni giorno", la promessa della candidata.

"Il sindaco non può stare sempre su un eterno piedistallo distante dalle persone, ma deve condividere le difficoltà dei cittadini".