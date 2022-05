Lega: Salvini, Garavaglia e Sasso all'Aquila per la campagna elettorale

Sbarcano a L’Aquila i primi big nazionali della Lega per la campagna elettorale in vista delle amministrative del 12 giugno prossimo: domani 24 maggio, il sottosegretario di Stato all’Istruzione Rossano Sasso, il 25 maggio il ministro del turismo, Massimo Garavaglia, e il giorno seguente, 26 maggio, il leader, Matteo Salvini.

L’ex ministro degli Interni alle ore 21 nella Villa Comunale terrà il primo comizio della Lega in appoggio ai candidati consiglieri e alla coalizione guidata dal ricandidato sindaco, Pierluigi Biondi.

Sasso effettuerà nel pomeriggio di domani un sopralluogo nel cantiere della scuola elementare "Pettino-Vetoio" dove recentemente sono stati avviati i lavori: l’uomo di governo ascolterà le istanze del territorio in riferimento ad un comparto colpito duramente dal punto di vista infrastrutturale dal sisma del 2009. Garavaglia, il 25 maggio, incontrerà cittadini ed operatori, visiterà il centro storico dell’Aquila e alle 15,30 al Palazzetto dei Nobili terrà una conferenza stampa.

“La presenza dei big nazionali del Carroccio che non si fermerà con le visite di Salvini, Garavaglia e Sasso, è la testimonianza chiara delle attenzioni che il partito e il governo riservano al inostro territorio - spiega il coordinatore regionale dei salviniani, il deputato aquilano Luigi D’Eramo - attenzioni, peraltro già dimostrate dal momento in cui la Lega è al governo del Paese, che in questi giorni verranno riconfermate con impegni precisi e progetti chiari”.

La dirigenza della Lega comunicherà a breve le date degli altri esponenti nazionali che saranno all’Aquila e negli altri centri al voto in Abruzzo nella tornata elettorale del prossimo 12 giugno.