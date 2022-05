Di Benedetto: "Tutelare le posizioni dei lavoratori della Clean service srl"

"La mia piena solidarietà va ai lavoratori della Clean service srl che, pur in possesso di un’ineccepibile professionalità ed un’esperienza maturata negli anni, vedono in pericolo il proprio posto di lavoro a causa della scelta di Regione Abruzzo di procedere, dal prossimo 1 giugno, ad un adeguamento del Piano Dettagliato delle Attività (PDA), con conseguente riduzione complessiva delle attività oggetto dell’appalto che comporterebbe un inevitabile licenziamento".

E’ quanto afferma in una nota il Consigliere regionale Americo Di Benedetto.

"Mi sento di stigmatizzare questa scelta che, in palese inosservanza di qualsivoglia clausola di salvaguardia occupazionale e in tempi già particolarmente duri per molti lavoratori a causa della pandemia, avrebbe ripercussioni serie per molti di loro e, inevitabilmente, per le loro famiglie. Auspico, perciò, una soluzione di buon senso, che possa scaturire tra le parti anche a seguito del tavolo di confronto sollecitato dalle Organizzazioni sindacali di riferimento, la cui richiesta, però, non è ancora stata riscontrata da Regione Abruzzo".