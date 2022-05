Verso le elezioni: Lupi all'Aquila a sostegno della candidatura di Biondi

'Noi con l'Italia' è presente a sostegno convinto del sindaco Pierluigi Biondi, innanzitutto per ciò che ha fatto: quando un sindaco viene eletto dai cittadini e governa per cinque anni, deve avere la forza, il coraggio, la capacità di ripresentarsi ai cittadini e di farsi giudicare. E' la nostra idea di politica: concretezza, responsabilità, serietà nei confronti dei propri concittadini".

A dirlo l'ex ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Maurizio Lupi, giunto stamane a L'Aquila per ribadire il sostegno del suo partito a Pierluigi Biondi; con lui, il coordinatore regionale del partito Paolo Tancredi.

"In Abruzzo ci stiamo strutturando, stiamo radicando un movimento che è pilastro fondamentale della coalizione di centrodestra. C'è bisogno di ritornare a dare voce ai moderati: non si può stare al balcone a guardare. E' per questo che 'Noi con l'Italia' è in campo, ed è in campo in tutta Italia", le parole di Lupi.

In occasione della conferenza stampa, tenutasi nel comitato elettorale del sindaco Biondi in piazza Duomo, Lupi ha annunciato che Alfredo Mascigrande, consigliere comunale ad Avezzano, sarà il nuovo coordinatore provinciale del partito, e ha presentato i due candidati di 'Noi con l'Italia' alle amministrative dell'Aquila, Giuliana D'Amico e Paolo Colorizio, nella lista 'Civici e indipendenti con Biondi sindaco'. "E' stato un accordo che abbiamo preso con il sindaco ma è anche l'idea di fondo della nostra proposta politica a livello nazionale: riattivare un pezzo di società civile, di cittadini, professionisti, donne e uomini che vogliono tornare ad essere protagonisti per dare voce ai moderati. 'Noi con l'Italia', a livello nazionale, vuole essere quella voce che dà spazio alle liste civiche; si riparte dai territori, dalla società civile, da chi ha cuore servire la propria città e il proprio paese".