Elezioni, il sottosegretario Sasso all'Aquila: "Qui per essere vicino alla comunità"

"Sono qui per essere vicino alla comunità dell'Aquila, con gli amici fraterni della Lega, insieme ad un bravo sindaco ed alla coalizione di centrodestra; sono qui per rendermi utile come membro del governo, per dare all'Aquila il rispetto dovuto. Siamo qui anche per chiedere scusa per qualche ritardo, purtroppo fa parte degli intoppi della burocrazia: come membro del goverrno, però, e da uomo di scuola, sono qui soprattutto per dire bravi ai cittadini dell'Aquila, bravi ai membri dell'amministrazione, bravi anche agli esponenti dell'opposizione, perché no, su certi argomenti non ci si può dividere. Ma va reso onore al merito dell'impegno, concreto, profuso in questi anni dalla giunta del sindaco Pierluigi Biondi, sottolineando che il Comune, di recente, si è aggiudicato un bando di oltre 6 milioni di euro per un'altra scuola".

Parole del sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso, giunto oggi all'Aquila; l'esponente del Carroccio ha prima incontrato i candidati della lista della Lega, "e ho parlato con loro delle tante opportunità che ci sono per questo territorio" le sue parole, poi è stato accolto dal sindaco Pierluigi Biondi a Palazzo Fibbioni prima di un sopralluogo al cantiere della scuola Pettino-Vetoio, in via Madonna di Pettino.

"Da quando mi sono insediato come sottosegretario, di concerto con Luigi D'Eramo e con i parlamentari della Lega, siamo impegnati quotidianamente per migliorare ciò che si può migliorare, dando una mano a superare gli eventuali ostacoli".

Dunque, una riflessione politica: "Il centrodestra è unito e vincente, ha dimostraro di saper governare e, quando è unito, non ce n'è per nessuno. Vinceremo al primo turno e faremo un ottimo risultato".

A domanda dei cronisti sul tragico incidente accaduto mercoledì scorso alla scuola dell'infanzia Pile-Primo maggio, costato la vita al piccolo Tommaso, Sasso ha risposto che "rientra nella sensibilità di ciascuno interpretare cause che evidentemente spetta agli organi inquirenti dirimere; mi son permesso di esprimere un pensiero in maniera del tutto privata prima di venire qui - ha svelato - ma questo rientra nella sfera personale. Discorso diverso la sicurezza sul posto di lavoro: purtroppo, la scuola non è scevra da ciò che accade nel resto della società. Ci sono incidenti, è inutile negarlo; mi riferisco, ad esempio. all'alternanza scuola lavoro, che va migliorata ma non eliminata perché è molto utile: quando giro per le scuole, gli studenti mi chiedono di non cancellarla, trattandosi di un'utile porta d'accesso al mondo del lavoro. Ma va migliorata: ci sono stati due incidenti, io dico che sono tanti, bisogna migliorare assolutamente la qualità della supervisione e del controllo nel momento in cui i ragazzi vanno nelle aziende a fare tirocinio. Su questo c'è la massima attenzione mia personale e del governo".

In conclusione, una stoccata al ministro della salute Roberto Speranza: "Siamo all'Aquila e oggi ci sono più di 32 gradi, lo stesso bambino che in quinta elementare è costretto, dalla follia ideologica del ministro, a indossare una mascherina, poi uscendo da scuola, andando in palestra, al cinema o in pizzeria non è obbligato. Ho chiesto più volte al ministro, da numerosi mesi, di fornirmi le motivazioni scientifiche di questa scelta, visto che lui fa sempre riferimento a sedicenti motivazioni scientifiche. E uno dei suoi più alti dirigenti, il dottor Rezza, ha confessato che non ve ne sono".

Quindi il sottosegretario ha ribadito la sua proposta "di togliere la mascherina quando si è seduti al banco e metterla quando ci si sposta. D'altra parte, il ministro Speranza - ha aggiunto Sasso - sa benissimo che noi parlamentari, quando siamo a Montecitorio, quando interveniamo possiamo toglierci la mascherina. Lo sa bene anche lo stesso presidente Draghi".