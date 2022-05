Pietrucci: "Tua ripristini fermate su viale Corrado IV e via Vicentini". E la biglietteria "deve tornare al Terminal"

"Nell’amministrare un’Azienda e una città ci sono scelte – anche piccole – che possono migliorare o peggiorare la vita quotidiana dei cittadini".

A dirlo è il consigliere regionale del Pd, Pierpaolo Pietrucci, che segnala due questioni che riguardano la TUA – l’Azienda regionale di trasporti – e il Comune dell’Aquila perché è qui che si avvertono i disagi.

"La prima è la cancellazione delle fermate autobus su viale Corrado IV e tra viale Croce Rossa e via Vicentini che – come denuncia la CGIL – creano disagi ai lavoratori degli Uffici Giudiziari dell’Aquila. Si tratta di personale, proveniente in buona parte da Avezzano che, in assenza di coincidenze urbane ha difficoltà a raggiungere adeguatamente il posto di lavoro in via XX Settembre dalla fermata extraurbana nei pressi dell’Aquila ovest. Visto che l’autobus per raggiungere il Terminal percorre esattamente quel tratto di strada, la richiesta ragionevole potrebbe avere una facile soluzione".

La seconda questione Pietrucci la risolleva "con una certa amarezza. Perché è frequente vedere persone con trolley, borse o valigie camminare dal Terminal verso via Strinella (per poi tornare indietro) alla ricerca di una biglietteria che per natura stava e avrebbe dovuto continuare a stare esattamente a fianco alle partenze degli autobus. La cosa triste e grave è stata non solo la scelta di creare un disagio assurdo, ma gli annunci a vuoto con cui il Sindaco per mesi ha promesso, anzi ha garantito con certezza, che la biglietteria sarebbe tornata al Terminal. Quando si amministra, o si è in grado di fare una previsione credibile per l’attivazione di un servizio. Oppure si fa più bella figura a scusarsi dell’errore e del disagio e a risolverlo nel più breve tempo possibile senza fare inutili e false promesse. È un piccolo, ma importante esempio di rispetto verso i cittadini".