Elezioni, Ronzulli lancia la lista di Forza Italia a sostegno di Biondi

Stati generali di Forza Italia stamane, all'Aquila, per presentare la lista a supporto della candidatura a sindaco di Pierluigi Biondi.

Oltre al coordinatore regionale, il senatore Nazario Pagano, erano presenti il deputato Antonio Martino, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il capogruppo all'Emiciclo Mauro Febbo e il capogruppo in Consiglio comunale Giorgio De Matteis, il coordinatore provinciale Gabriele De Angelis e quello cittadino Stefano Morelli.

In platea, le candidate e i candidati della lista.

A tenere a battesimo la lista, la senatrice Licia Ronzulli, responsabile nazionale dei rapporti con gli alleati, che ha voluto sottolineare l'unità del centrodestra all'Aquila. "Quando il centrodestra viaggia unito, compatto, non solo vince ma governa bene; esattamente come ha fatto il sindaco Biondi in questi cinque anni. Penso che i cittadini dell'Aquila sapranno riconfermargli la fiducia".

A volte, "sui territori si raggiunge una maturità differente rispetto a quella nazionale - ha aggiunto Ronzulli - capendo che per il bene della città è necessario navigare nella stessa direzione. Se si naviga nella stessa direzione, si riescono a raggiungere gli obiettivi prefissati; lo dimostrano i cinque anni di legislatura all'Aquila, e il sindaco Biondi deve poter continuare per i prossimi cinque".

Ronzulli non ha negato che si sta tentando di portare Berlusconi all'Aquila, prima del voto del 12 giugno: "Ce lo auguriamo. Per noi, infatti, L'Aquila non è una città comune: rappresenta il massimo simbolo del buon governo e del saper fare di Forza Italia; in nessuna città d'Italia come all'Aquila abbiamo dimostrato tutte le nostre capacità: in meno di 48 ore abbiamo garantito assistenza a 60 mila persone, in 100 giorni sono stati consegnati 5 mila e seicento alloggi (in realtà, a fine settembre 2009 vennero consegnati i primi alloggi, non tutti nrd). Tutto questo grazie al pragmatismo e all’autorevolezza del presidente Berlusconi. A L’Aquila siamo stati capaci di gestire la fase dell’emergenza con risultati eccezionali mentre la fase successiva della ricostruzione, per molti anni, è stata affidata ad altri e sappiamo benissimo come purtroppo è andata a finire. Dopo il Governo Berlusconi, con l’amministrazione di centro-sinistra è mancata la pianificazione, la visione, la lungimiranza sulla ricostruzione. Per questo, il prossimo 12 giugno è importante non tornare indietro e continuare a sostenere e votare Forza Italia, forza di buon governo”