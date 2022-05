Elezioni: Tettamanti tra le 13 candidature scelte in Italia da 'Ti candido'

Alessandro Tettamanti, candidato per le elezioni comunali di giugno nella lista "L'Aquila Coraggiosa" per Stefania Pezzopane sindaca, è stato scelto dal Forum Disuguaglianze e Diversità nell'ambito del progetto "Ti Candido".

Sono state scelte 13 tra candidate e candidati alle elezioni amministrative in tutta Italia, tra le oltre 70 domande presentate. Tettamanti è l'unico selezionato per il Comune dell'Aquila.

"Ti candido" è un progetto nell'ambito di "Facciamo eleggere", una campagna del Forum Disuguaglianze e Diversità che punta a sostenere una nuova generazione di politiche e politici sui territori. L'intento è sostenere la candidatura nei consigli comunali figure nuove e diverse, politici senza apparati o donatori influenti alle spalle.

Distribuiti in nove regioni d’Italia, tra i candidati ci sono 7 donne, 9 under 40 di cui 5 under 30. Quattro sono candidati sindaci, tre di coalizioni di centro-sinistra e uno di coalizione civica di sinistra, e nove sono aspiranti consiglieri, prevalentemente appartenenti a liste civiche ma non solo.

"Sosteniamo a L’Aquila Alessandro Tettamanti, attivista e animatore di spazi sociali - si legge sul sito web del forum - si candida per migliorare le politiche abitative della sua città, per uno sport popolare che sia collante sociale, per saldare i rapporti tra civismo attivo e istituzioni".

La motivazione della candidatura dell'attivista aquilano è tutta in queste parole. Il momento elettorale, infatti, non è il momento in cui promettere qualcosa, ma un passaggio in cui si tenta di incidere nei meccanismi istituzionali rispetto a tematiche di cui ci si dovrebbe occupare fuori dalle istituzioni, tutti i giorni.

È questa la caratteristica principale di Alessandro Tettamanti, da oltre 13 anni impegnato all'Aquila proprio con l'intento di contribuire a migliorare la comunità, per fare della città un luogo più solidale, per lottare contro le diseguaglianze e a favore delle diversità. "Tutto questo non è uno slogan, ma una pratica politica quotidiana che cerco di portare avanti, nel mio piccolo, da tempo insieme a tanti altri uomini e donne coraggiose", ha commentato Tettamanti, che nella vita fa il giornalista.

L'obiettivo di "Ti Candido" è mettere al centro, in tutta Italia, candidati e candidate giovani, che si impegnino nella lotta alle disuguaglianze e la valorizzazione delle diversità, nella tutela dei diritti, dell'ambiente, dei beni comuni e delle libertà individuali, nella prospettiva di genere; che siano espressione di comunità, di alleanze sociali e coalizioni civiche territoriali e che ambiscano a essere un ponte tra gli interessi dei meno rappresentati ed i luoghi della decisione. Oltre alla selezione delle candidature e al sostegno economico dei candidati e delle candidate, L'impegno del Forum Disuguaglianze e Diversità si concretizza nelle attività di supporto e formazione dei candidati e delle candidate, durante e oltre la campagna elettorale.