Elezioni, il ministro Garavaglia: "L'Aquila intercetta il turista del futuro"

"Ho avuto la possibilità di vedere una città che ha fatto molto sul turismo ed è sulla strada giusta per intercettare il turista del futuro".

Così il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, giunto oggi all'Aquila per incontrare gli operatori del settore.

Insieme al ministro, il coordinatore regionale del Carroccio, il deputato aquilano Luigi D’Eramo, il sindaco, Pierluigi Biondi, ricandidato del centrodestra alle elezioni amministrative del 12 giugno prossimo, e l'assessore comunale al turismo Fabrizia Aquilio, anche lei esponente salvianiana. "Questa città - ha sottolineato Garavaglia - ha un'attenzione particolare al turista ed è in grado di offrire in modo molto organizzato arte, bellezza e cultura insieme ad attività di benessere come trekking e cicloturismo. Attività oggi molto richieste, che sono volano di promozione del territorio e quindi di ricchezza. Sono convinto che questo territorio, se prosegue su questa strada, nei prossimi mesi può avere un tasso di sviluppo molto superiore alla media e L’Aquila, con uno slancio definitivo, può essere benissimo il punto di riferimento degli Appennini".

D'altra parte, ha aggiunto Garavaglia, "a livello comunale, negli ultimi anni, si è registrato un aumento delle presenze del 57%; c'è stato un grande balzo in avanti. E a livello nazionale, abbiamo finalmente - per la prima volta dopo tanti anni - un dato superiore del 10% per ciò che attiene il riempimento delle strutture ricettive rispetto alla Spagna, il nostro principale concorrente, per i mesi di aprile, maggio e giugno. E' l'avviarsi di un'ottima stagione. Aggiungo che nella classifica mondiale del World economic forum sulla competitività del sistema paese, alla voce turismo abbiamo recuperato due posizioni salendo dalla 12esima alla 10esima posizione; possiamo migliorare ancora, ma intanto abbiamo recuperato due posizioni in un anno".

"Recupero dello stile aquilano che risale alla tradizione dei suoi palazzi, valorizzazione della Perdonanza celestiniana grazie al riconoscimento a patrimonio immateriale dell’umanità Unesco, racconto di una città che non è più quella del dolore e lacrime ma è diventata uno dei centri più belli d’Italia. Sono solo alcuni degli obiettivi raggiunti dalla maggioranza di centrodestra all'Aquila per la promozione del turismo", le parole del sindaco Biondi. "Sono contento della presenza del Ministro, che ha voluto confrontarsi con gli operatori locali del settore. Questo è solo uno degli ultimi esempi di come questa Amministrazione abbia riallacciato il rapporto non solo con la città ma con un intero territorio. Un valore aggiunto premiato dai numeri che testimoniano un aumento costante dal 2017 al 2021 delle presenze turistiche in città soprattutto nel periodo estivo”.