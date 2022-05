Di Benedetto inaugura il comitato e annuncia le iniziative sul territorio

Americo Di Benedetto, candidato sindaco alle amministrative del 12 giugno, ha inaugurato nel pomeriggio il suo comitato elettorale; o meglio, il comitato elettorale diffuso: in via Verdi 9, storica sede dell'associazione civico politica 'Il Passo Possibile', gli uffici amministrativi e della comunicazione; nel cortile di palazzo Di Paola, invece, al civico 95 di corso Vittorio Emanuele, la così detta 'agorà', per ricevere i cittadini: sarà aperto di sera e rappresenterà un luogo di aggregazione e confronto.

Al taglio del nastro hanno partecipato simpatizzati e candidati delle tre liste a supporto del consigliere regionale: Il Passo Possibile, L'Aquila e frazioni, L'Aquila viva e forte.

"Abbiamo l'ascolto come elemento portante del nostro agire politico: non abbiamo esigenze di parte, è evidente, piuttosto nutriamo la volontà di cimentarci sui problemi della città, che conosciamo bene essendo da tempo impegnati in tal senso, senza distrazioni", le parole di Di Benedetto. "L'ambizione è raccogliere ciò che di buono abbiamo seminato e credo che, al di là di alcune bizzarrie sondaggistiche, la risposta della città c'è, la sto percependo come l'ho percepita in altre occasioni in cui L'Aquila ha voluto premiare il mio impegno".

Dunque, Di Benedetto ha stilato il programma delle iniziative previste nei prossimi giorni: "il 28 maggio apriremo la campagna elettorale sui territori, e lo faremo in una comunità importantissima come Paganica, alle 17:30 alla Villa Comunale; il giorno prima, il 27, organizzeremo un'iniziativa originale; avrete notato che questa campagna elettorale è bella perché ognuno la racconta come vuole, poi ti accorgi che i racconti, però, sono distonici rispetto agli accadimenti: al contrario, noi la raccontiamo in maniera oggettiva. Gli altri hanno presentato le liste con due, tre o quattro candidati, in realtà hanno presentato i simboli; noi il 27, alle 17:30, nel cortile di palazzo Di Paola presenteremo tutte e tre le liste, e lo faremo dando la possibilità ai candidati e alle candidate di potersi raccontare in pochi minuti. Il 30 di maggio, alle 19, saremo a Sassa presso la scuola di Pagliare; il 1 giugno, alle 18:30, a Bagno, presso il Centro di accoglienza Chiesa madre; il 2 giugno saremo, invece, alle 16:30 a Filetto, alle 17:30 ad Assergi in piazza San Franco, alle 19 a Camarda. Ci sarà sicuramente anche un passaggio a Pianola; andremo il 3 giugno alle 17 a Onna, al Centro polifunzionale, ed alle 18 a Monticchio presso il Centro anziani".

E ancora: "Sarò a San Vittorino il 4 giugno alle 17, il 5 a Tempera alle 17:30 presso il locale degli Usi civici; il 6 giugno faremo una visita a Roio e, alle 18, ci soffermeremo presso la struttura 'Compagnia del viaggiatore' per ricevere la comunità di Pettino e Cansatessa. Il 7 giugno saremo ad Arischia, alle 17:30 in piazza Duomo; giovedì 9 giugno, alle 18, chiuderemo la campagna sul territorio a Preturo. Il 10 giugno il comizio finale, vedremo in quale piazza del centro storico".