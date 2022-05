Boschi lancia Pezzopane: "Scelto il progetto migliore per la città"

Entra nel vivo la campagna elettorale verso le amministrative dell'Aquila.

Stamane è arrivata in città la capogruppo alla Camera di Italia viva, Maria Elena Boschi; con lei, il coordinatore regionale del partito, il deputato Camillo D'Alessandro, il coordinatore provinciale Paolo Romano e la candidata sindaca della coalizione di centrosinistra Stefania Pezzopane che ha inteso rivendicare come, all'Aquila, si sia riusciti a dare vita ad una coalizione larga, composta da 6 liste che raccolgono 14 tra partiti e movimenti.

Italia viva compresa, e non era affatto scontato: "Abbiamo fatto scelte molto diverse sui territori; qui, come altrove, abbiamo messo al primo posto l'interesse dei cittadini, scegliendo il progetto migliore per la città con le persone migliori, e quindi Stefania Pezzopane - le parole di Boschi - sia per il lavoro che ha già fatto per il territorio sia per il lavoro che sarà in grado di fare. In questi anni, operando spalla a spalla in Parlamento abbiamo raggiunto risultati importanti per L'Aquila, penso all'edilizia scolastica e alle risorse che abbiamo garantito al territorio; è chiaro che poter governare consentirebbe un lavoro ancora più efficace, in sinergia tra il livello nazionale e quello locale, nell'interesse dei cittadini".

Prima dell'incontro con la stampa nel comitato elettorale del centrosinistra in via XX settembre, l'onorevole Boschi ha visitato l'Università per poi incontrare alcuni commercianti del centro storico.

"C'è da fare ancora molto per la città, ripartendo dall'ascolto: è quello che abbiamo cercato di fare stamane. Abbiamo fatto una visita all'Università perché non c'è discontinuità tra la città e l'Ateneo, un tutt'uno: se funziona bene l'Università funziona bene la città e viceversa; ed è per questo che, nel programma elettorale, abbiamo messo al centro la formazione e l'educazione in tutti i suoi livelli, a cominciare dagli asili nido e fino all'Università appunto. Su questo vogliamo investire. Ma abbiamo incontrato anche alcuni commercianti del centro storico, visitando alcune attività, sia nuove di giovani che hanno deciso di investire nella loro città, sia storiche che hanno resistito negli anni più difficili, che dopo la delocalizzazione in periferia sono tornati in centro con grande coraggio e che, nonostante la bontà dei loro investimenti e la bellezza della città, hanno bisogno di essere supportate dall'amministrazione comunale. La scelta di non realizzare i parcheggi che erano stati già progettati dalla precedente amministrazione - la stoccata di Boschi - ha creato un danno ai commercianti e al centro storico".