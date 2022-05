Elezioni, vice presidente del Senato Rossomando all'Aquila: visita alla Casa circondariale e incontro con i precari della giustizia

La vice presidente del Senato Anna Rossomando è arrivata stamane all'Aquila per dare sostegno alla campagna elettorale della candidata sindaca del centrosinistra Stefania Pezzopane; accompagnata dalla deputata, oltre che dal segretario regionale dem Michele Fina e dal segretario provinciale Francesco Piacente, Rossomando ha prima visitato la Casa circondariale della città e poi ha incontrato i precari della Giustizia nell'auditorium della Cgil.

"Una mattinata ricca di incontri con Stefania Pezzopane - le sue parole ai nostri microfoni - con particolare attenzione al comparto della giustizia; dunque, abbiamo visitato la Casa circondariale per mettere a fuoco i problemi della esecuzione della pena e dei lavoratori del comparto: c'è stato un proficuo scambio di informazioni, suggestioni, idee per un programma di lavoro. A seguire, abbiamo incontrato i precari della giustizia: portiamo a casa un importante risultato, l'assunzione di almeno 2mila precari, oltre una settantina in Abruzzo, con l'impegno ad intervenire prima della scadenza di giugno".

L'occasione - ha aggiunto Rossomando - "è stata utile per sottolineare le importanti riforme già approvate, quella del processo penale, quella del processo civile e siamo ad un passo dalla riforma del Csm; tre importanti riforme per ridare slancio al paese, all'economia, alla tutela dei diritti con l'ottenimento dei fondi del Pnrr legati, appunto, alla riforma della giustizia".

Ma stamane si è discusso, in modo approfondito, anche di politiche per il lavoro: "non può che partire da giuste retribuzioni", ha tenuto a ribadire la vice presidente del Senato; "il tema del salario è importantissimo per il Pd. Naturalmente si dovrà valutare un 'tagliando' al reddito di cittadinanza, ma il punto vero è il lavoro: non possono più esserci lavoratori poveri. Questo è il tema che una forza progressista deve avere al centro della sua agenda politica".

Dunque, l'endorsement alla deputata Pezzopane: "qui il centrosinistra ha dato vita ad una coalizione unita, plurale, che sarà capace di portare ricchezza e benessere ad un territorio che ha saputo risollverarsi, che sta ancora combattendo la sua battaglia, che ha bisogno di stare pienamente piantato in Europa, di competenza e visione, perché i fondi del Pnrr arrivano e hanno attuazione sui territori se ci sono queste capacità. Stefania ha le capacità, è persona competente, che sa lavorare di squadra, si è forgiata sul territorio, qualità indispensabili per amministrare la città".

"Abbiamo fatto dei passaggi utili per L'Aquila, questa mattina", le parole della candidata sindaca di centrosinistra; "la nostra città è sede di Corte d'Appello, di Tribunale, di Procura antimafia, di Tribunale per i minorenni e di un carcere importante che, oramai, è destinato prevalentemente al 41bis. Abbiamo scelto di occuparci dei problemi delle aquilane e degli aquilani dentro la cornice delle riforme in campo civile e penale. L'incontro avuto nel carcere, con la direttrice e con importanti figure della Polizia penitenziaria, ci ha messo davanti ai problemi quotidiani che vive quella struttura: ci siamo fatti raccontare le criticità sopportate dalla Penitenziaria, sotto organico e non solo, di cui ci siamo occupati in questi anni: non scopriamo il carcere in campagna elettorale. Con Anna e il Pd abbiamo preso l'impegno di lavorare in Parlamento affinché le problematiche sollevate vengano risolte, stante l'impegno profuso per l'aumento delle assunzioni e per le stabilizzazioni su cui stiamo già forzando gli strumenti nazionali".

Poi, l'incontro con i precari della giustizia: "sapete che ci sono operatori che hanno iniziato con i tirocini formativi, hanno avuto dunque un contratto a tempo determinato ma restano ancora precari; anche su questo, Anna ha dato risposte puntuali: abbiamo lavorato, sia con la Legge di bilancio che con altri strumenti, alla stabilizzazione e alla proroga dei rapporti di lavoro in scadenza a fine giugno".

La volontà della coalizione - ha sottolineato Pezzopane - "è di occuparci dei problemi della città, di non limitarci alle 'letterine' da inviare a Roma ma di mettere le mani nelle problematiche, di metterci la faccia come abbiamo sempre fatto, fino a definire, all'interno della Giunta, un assessorato specifico che dovrà occuparsi delle politiche del lavoro che non possono essere limitate ai momenti di confronto elettorale, facendo battage inutilmente polemici, ma debbono guidare l'azione di una amministrazione pubblica. Basta con le esuberanze autoreferenziali e i narcisismi avvventuristici. Noi vogliamo risolvere i problemi, è il nostro modo di fare: quando incontriamo lavoratrici e lavoratori ci prendiamo in carico i loro problemi, li seguiamo, magari per risolverli ci mettiamo del tempo ma portiamo a casa il risultato. Lo abbiamo dimostrato in più e più occasioni".

Cgil: "Ampio e apprezzato confronto su problematiche che devono essere risolte prontamente"

"Nella mattinata odierna, dopo una visita istituzionale alla Casa Circondariale dell'Aquila, dove sono state affrontate diverse problematiche organizzative/gestionali già sollevate anche dalla nostra Organizzazione Sindacale, si è aperto un dibattito presso la Camera del Lavoro CGIL L'Aquila, con una delegazione formata da lavoratrici, lavoratori, precarie e precari della Giustizia. Da tempo sosteniamo la giusta lotta a favore di operatrici ed operatori a tempo determinato, che operano negli Uffici Giudiziari, con prossimi contratti in scadenza, affinché il Governo proceda con un proroga contrattuale e relativa stabilizzazione", afferma il sindacato confederale e di categoria.

"Non è più tempo di attese, pretendiamo risposte all'altezza della nostra rivendicazione, considerato che precarie e precari potrebbero ritrovarsi prossimamente senza lavoro, dopo dieci lunghi anni di servizio offerto alle Istituzioni giudiziarie. Donne ed uomini provenienti per lo più dal settore privato e disoccupati a seguito di crisi aziendali hanno svolto un periodo di tirocinio presso le varie articolazioni periferiche, apportando sempre preziosi ed indiscutibili contributi professionali a servizio dell’apparato Giustizia, specie nel periodo di emergenza sanitaria. L'imminente scadenza dei primi contratti comporterà un inevitabile disagio organizzativo, per gli Uffici Giudiziari e per le condizioni familiari del personale che andrà a vivere l’ennesima angoscia sociale di dover congedarsi dal 'mondo del lavoro', già di per sé precario, con riverberazioni preoccupanti sulla comunità giudiziaria/penitenziaria e collettività tutta".

Giá nei giorni scorsi, a sostegno della vertenza, dopo l’assemblea presso la Camera del Lavoro CGIL L’Aquila del 25 marzo, la Prima Commissione 'Bilancio, affari generali e istituzionali', del Consiglio Regionale Abruzzo ha approvato all'unanimità la risoluzione che chiede al Governo nazionale la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato degli operatori giudiziari, assunti per 24 o 12 mesi. "Durante la discussione è stata anche affrontata la vertenza sulle serie precarietà strutturali e logistiche che afferiscono il Centro Prima Accoglienza/Ufficio Servizio Sociale per Minorenni L'Aquila, con ataviche limitazioni che impongono inaccettabili condizioni di vivibilità per le lavoratrici e lavoratori, nonché per gli eventuali minori in stato di arresto/fermo".

A seguito dell’evento sismico, venne chiuso l'Istituto Penale per Minorenni e, oggigiorno, tutto il personale opera in situazioni di concreto disagio. "La vice Presidente Rossomando e la deputata Pezzopane - le parole del segretario generale della Cgil dell'Aquila Francesco Marrelli e di Anthony Pasqualone e Giuseppe Marole della Fp - dopo un ampia ed apprezzabile discussione rafforzata sulle politiche sociali, del lavoro e riforma sistema Giustizia, hanno rassicurato sul concreto impegno finalizzato alla ricerca di tutte le necessarie soluzioni alla proroga dei contratti e stabilizzazione del personale precario, oltre alla questione relativa alle strutture aquilane della Giustizia minorile. CGIL e FP CGIL continueranno il loro impegno per raggiungere gli obiettivi di salvaguardia occupazionale e salariale per le lavoratrici e lavoratori del sistema giudiziario, restituendo diritti e dignità alle persone".