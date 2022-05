Elia Serpetti: "Flotta autobus AMA ferma in città e nessun servizio"

"Da diversi giorni ci sono problemi per espletare il servizio di trasporto dei bus AMA in città. Gli autobus ci sono ma la gran parte è ferma causa rotture meccaniche a cui l'officina non riesce a sopperire e stare dietro nelle riparazioni: ben 10 bus elettrici nuovi fermi e l’Azienda che non riesce ad espletare il servizio come il relativo contratto imporrebbe, con buona pace dei cittadini che rimangono a piedi".

A denunciarlo è il consigliere comunale del Passo Possibile, Elia Serpetti.

Il risultato è che "decine di corse saltano in toto o parzialmente, lasciando a piedi utenti, perlopiù anziani e minorenni diretti a scuola. Naturalmente gli autobus elettrici hanno problemi anche perché non si possono caricare per mancanza di centrale elettrica idonea alla ricarica del numero di autobus acquistati. E già, avete capito bene: pochi autobus, i pochi che ci sono restano fermi perché l'impianto elettrico dell'AMA non consente di ricaricarne più di 3 al giorno e l'azienda non è nelle condizioni finanziarie di realizzare una nuova centrale elettrica o - sarebbe fantascienza solo poterlo pensare ad un livello qualitativamente più alto ed ecosostenibile - un impianto/parco fotovoltaico".

Serpetti conclude ricordando che "per l'acquisto dei mezzi sono stati investiti circa 4 milioni e mezzo di euro e che ognuno di essi costa 450mila euro più Iva: lascio ai cittadini qualsivoglia giudizio sulla tanto declamata città ecosostenibile dell’Amministrazione uscente, evidentemente più interessata a nominare in fretta e furia il nuovo Amministratore unico dell’Azienda che garantire i servizi alle persone".