L'Aquila, verso le elezioni: Rampelli in città per Biondi, Maraio per Pezzopane. Di Benedetto presenta le sue liste

Tra due settimane, i comizi di piazza avranno chiuso la campagna elettorale; altri 15 giorni ci separano dal silenzio elettorale che precede l'apertura delle urne, e il clima si fa, di giorno in giorno, più incandescente.

All'indomani della presenza all'Aquila di Matteo Salvini e Maria Elena Boschi, stamane in città è arrivata la vice presidente del Senato Anna Rossomando (Pd) a sostegno della candidatura di Stefania Pezzopane [qui, l'approfondimento]; nel pomeriggio, il vice presidente della Camera Fabio Rampelli (Fratelli d'Italia) è stato ospite del comitato elettorale di Pierluigi Biondi, il segretario nazionale del Partito socialista italiano Vincenzo Maraio ha tenuto a battesimo la lista 99 L'Aquila della coalizione di centrosinistra e Americo Di Benedetto ha presentato le tre liste a suo supporto nel cortile di palazzo Di Paola.

Qui coalizione Biondi

Come cinque anni fa, il vice presidente della Camera Fabio Rampelli ha voluto essere all'Aquila a sostegno della ricandidatura di Pierluigi Biondi, alla presenza dei candidati della lista di Fratelli d'Italia e della civica Civici e indipendenti con Biondi sindaco.

Il deputato, ospite del comitato elettorale di Biondi in piazza Duomo, alla presenza, oltre che del candidato sindaco, del coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Etel Sigismondi e dell'assessore regionale Guido Liris, si è definito un 'porta fortuna', ponendo l'accento sulle cose fatte in questi anni dall'amministrazione comunale uscente e dando una valutazione molto positiva sulla rinnovata coalizione di centrodestra, "un mix di forze politiche e civiche - le sue parole - che porta una proposta seria e credibile per continuare sulla strada già tracciata dal 2017 ad oggi".

"I giudizi che ci sono, anche fuori dai confini della città, sono positivi", ha detto Rampelli; "i misuratori rispetto alla stagione di governo sono molto confortanti. La città si è trasformata, ha subito una vera e propria svolta; sono felice di essere qui: ci sono stati cinque anni fa, e ho voluto garantire la mia presenza come portafortuna per migliorare le performance di cinque anni fa e garantire all'Aquila altri cinque anni di buon governo".

Qui coalizione Pezzopane

Nel pomeriggio, il segretario nazionale del Partito socialista italiano, Vincenzo Maraio, ha tenuto a battesimo la lista 99 L'Aquila, a sostegno di Stefania Pezzopane, con l'inaugurazione del comitato elettorale lungo corso Vittorio Federico II.

Sei i punti cardine del programma, hanno spiegato Gianni Padovani e Lelio De Santis: infrastrutture, riequilibrio territoriale, riduzione delle imposte, piena valorizzazione dell'Aquila come città della conoscenza, rilancio del ruolo di capoluogo di Regione, sviluppo di un piano integrato che tenga insieme sport e turismo e sia teso al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

L'anima politica più marcata della lista 99 L'Aquila è quella riformista e socialista, come testimonia la presenza di Maraio: "Una giornata importante perché qui i socialisti hanno dato luogo ad una lista bella, nuova, effervescente che coniuga esperienza e movimento giovanile", le parole del segretario; "è ciò che serve nelle campagne elettorali dei comuni, nei quali occorre dare una rappresentanza con consiglieri, amministratori ed un sindaco che siano all'altezza delle grandi sfide che siamo chiamati ad affrontare. La sfida sull'utilizzo dei fondi europei, la sfida di riportare i servizi dentro i territori che vogliamo amministrare: qui confermiamo una tradizione importante, molto forte, qui abbiamo contribuito alla creazione di un laboratorio politico, a supporto di Stefania Pezzopane, che siamo convinti possa invertire la rotta per dare un nuovo sviluppo strategico, una nuova visione ad una città importante come L'Aquila".

All'evento ha presenziato Stefania Pezzopane che, causa maltempo, ha dovuto poi rinviare la festa di coalizione prevista per le 18 in piazza Regina Margherita: si terrà il 1° giugno, stesso posto e stessa ora.

Qui coalizione Di Benedetto

"Presentazione delle liste bagnata, presentazione fortunata".

Con queste parole Americo Di Benedetto ha presentato le candidate e i candidati delle tre liste a suo supporto - Il Passo Possibile, L'Aquila e frazioni, L'Aquila viva e forte - nel cortile di palazzo Di Paola, una delle sedi diffuse del comitato elettorale in centro storico.

Sebbene la pioggia abbia 'bagnato' la presentazione, in tanti hanno voluto presenziare all'appuntamento: "Una partecipazione veramente sorprendente", ha tenuto a sottolineare Di Benedetto; "muovere tutte queste persone per la presentazione delle liste, con un tempo così avverso, credo sia sintomatico della grande possibilità di fare un buon lavoro e di ottenere un ottimo risultato. C'è tanto entusiasmo".

Da domani, il tour nel territorio che prenderà il via da Paganica: "Speriamo che il tempo sia clemente. Abbiamo l'esigenza di far un lavoro ben circostanziato sui territori, sulle frazioni: mi muoverò tantissimo in mezzo alle persone. Abbiamo un grande entusiamo, una grande voglia di fare".

Parlando delle liste, il candidato sindaco ha spiegato come ci sia una lista dal profilo più politico, con Azione e +Europa; "le altre due, invece, promanano dal Passo Possibile, con una realtà più territoriale e l'altra con un solido spaccato sociale. Sono liste molto competitive: sono davvero fiducioso; se è vero che si può avere una impressione sul numero delle liste è vero anche che si debbono conoscere i candidati. Ebbene, noi vantiamo candidati conosciuti, forti e che si sono già testati, ma abbiamo anche persone da scoprire che hanno relazioni, consensi e qualità per poter fare un buon risultato".