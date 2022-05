FraziONi: partono gli incontri del comitato mobile di Pierluigi Biondi

Un van attrezzato e riconoscibile è in partenza verso la realtà delle frazioni del Comune dell’Aquila con lo scopo di raggiungere fisicamente le persone e creare occasioni di incontro e confronto tra il sindaco, e ricandidato per la coalizione di centrodestra, Pierluigi Biondi, la cittadinanza e i candidati consiglieri.

È il progetto FraziONi finalizzato a riportare la politica nelle piazze e per le strade con l’ascolto diretto dei territori, ognuno con le sue specificità, sui temi più importanti e per raccontare quanto fatto in questi anni di amministrazione.

La prima tappa ieri pomeriggio ad Arischia. “In 5 anni abbiamo programmato investimenti per le frazioni per una somma pari a 120 milioni di euro e lo abbiamo fatto tenendo in considerazione uno dei punti fermi e cruciali del nostro programma di mandato”, sottolinea il sindaco Biondi.

"Ad Arischia, per esempio, sono stati investiti 2 milioni di euro per la ricostruzione della scuola primaria e dell’infanzia, il secondo edificio scolastico completamente ricostruito dopo il terremoto del 2009. L’ex scuola dell’infanzia sarà riqualificata e a tal proposito è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica da mezzo milione di euro. Nell’ambito della ricostruzione privata è stata stabilita la priorità con carattere di urgenza alle pratiche degli aggregati in zona rossa della frazione, ottenendo una reale accelerazione".

E ancora: "Si è proceduto alla messa in sicurezza delle aree colpite dagli incendi nel 2020 mentre abbiamo richiesto ulteriori 900 mila euro per interventi finalizzati a contrastare il rischio idrogeologico. È stata riqualificata la piazza principale, Piazza Duomo e le relative pertinenze, con 150mila euro di investimento, mentre sul cimitero oltre ai lavori di straordinaria manutenzione sui loculi, siamo pronti a partire con la demolizione e la ricostruzione dei cinque loculari danneggiati dal sisma 2009, con lavori per un importo pari a 1,1 milioni. Nello spazio di via Macello è stata predisposta la realizzazione di una piccola area giochi per bambini e sono assegnati al centro sociale anziani i locali del musp per lo svolgimento delle attività aggregative e ricreative della comunità. Come mai accaduto prima anche eventi culturali, come quelli legati alla Perdonanza – penso al concerto de La Rappresentante di Lista dello scorso anno o alle installazioni dell’iniziativa natalizia Luce d’Artisti nel 2020 – hanno coinvolto questa parte di territorio per il quale, infine, abbiamo approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione di un’area fieristico-sportiva nei pressi del campo sportivo per un importo pari a circa 500mila euro”.

Il calendario completo delle tappe del comitato mobile sarà reso noto con una specifica comunicazione.