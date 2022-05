Quagliariello lancia 'L'Aquila al centro': "Siamo il fatto nuovo di queste elezioni"

Sono state presentate stamattina le candidate e i candidati di 'L'Aquila al centro', a sostegno del candidato sindaco Pierluigi Biondi.

La lista fa riferimento al movimento nazionale Italia al centro, lanciato nei mesi scorsi dal governatore di Regione Liguria Giovanni Toti e dal senatore Gaetano Quagliariello che, stamane, ha presenziato all'evento, organizzato nel magnifico cortile di palazzo Pascali.

Tra gli altri erano presenti anche il coordinatore regionale Mimmo Srour e il candidato sindco Pierluigi Biondi.

"Oggi è una festa", le parole di Quagliariello; "questa lista ha un significato locale e nazionale: locale perché vuole essere il valore aggiunto per continuare col progetto politico avviato cinque anni fa in favore di questa città. Se riusciamo ad aggiungervi un po' di entusiasmo e un po' di competenza le cose andranno meglio; è il fatto nuovo di queste elezioni, il resto o è una ripetizione o addirittura un torcicollo".

Ma la lista, come detto, ha anche un significato nazionale, di radicamento sui territori del movimento lanciato nei mesi scorsi: "L'Aquila al centro sta come a Genova al centro, come Catanzaro al centro: cerchiamo di mettere insieme le forze centriste del paese, e ce n'è davvero un gran bisogno".

E se Matteo Salvini, giovedì all'Aquila, ha detto che 'squadra che vince non si cambia', Quagliariello ha rintuzzato sottolineando come in una squadra che vince "si fanno comunque degli innesti per migliorarla: la squadra ha vinto ma il prossimo campionato sarà ancora più duro. E così come Milan, Inter, Napoli cercano di rafforzarsi è bene che anche la coalizione che ha sin qui governatore cerchi di farlo. Ci proponiamo per questo: non c'eravamo, ora ci siamo".