Incontro pubblico con Pezzopane e Di Benedetto su montagna e territorio

"Vogliamo continuare a far entrare dei temi importanti per la nostra città nella campagna elettorale che come Primavera Aquilana ci vede impegnati con tre candidature nella lista L’Aquila coraggiosa per Stefania Pezzopane Sindaca".

Si legge in una nota del movimento civico che ritiene opportuno "parlare di montagna e territorio, un tema che sembra quasi sparito e che invece vogliamo portare nel centro dell’Aquila a Piazza Regina Margherita. Martedì 31 maggio, alle ore 18, daremo il via alla discussione alla presenza dei nostri candidati consiglieri Giusi Pitari e Alessandro Tettamanti e con i candidati a sindaco/a Stefania Pezzopane e Americo Di Benedetto".

Con loro "vogliamo ripartire dal nostro territorio, dalle nostre montagne, per immaginare una città più sostenibile, attrattiva e vivibile. Un confronto tra cittadini, associazioni, operatori e amanti della montagna, per lanciare dei messaggi chiari in vista delle elezioni: il Gran Sasso come modello di valorizzazione e tutela dei beni comuni".