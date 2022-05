Internalizzazione contact center Inps, il senatore Nannicini all'Aquila

E’ arrivato stamane all’Aquila il senatore Tommaso Nannicini, presidente della Commissione parlamentare per il controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Nannicini, giunto in città a sostegno della candidatura a sindaca di Stefania Pezzopane, ha prima incontrato con la deputata dem i sindacati, in particolare le rappresentanze di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, alla presenza, tra gli altri, del consigliere comunale Paolo Romano, del segretario regionale del Psi Gianni Padovani e della segretaria cittadina del Pd Emanuela Di Giovambattista; poi, ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto sui passaggi previsti per l’internalizzazione del contact center Inps con il reimpiego di tutti e 3300 gli attuali operatori, di cui circa 500 impiegati all’Aquila.

Come noto, il 25 maggio scorso è stato pubblicato il bando INPS Servizi S.p.A., società per azioni in house providing interamente partecipata dall'Inps e alla quale sono affidate le attività di Contact center multicanale verso l'utenza dell'Istituto, di procedura selettiva, per titoli, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, di 3.014 unità con profilo di operatore di contact center, team leader, specialista qualità e formazione e responsabile di sala.

Alla procedura selettiva possono partecipare quanti, alla data del primo giugno 2021, risultavano addetti al servizio del contact center multicanale dell'Inps che avranno una premialità che dovrebbe consentirgli di mantenere il posto di lavoro; vale, ovviamente, anche per gli operatori impiegati sulla commessa da Comdata nel sito dell'Aquila.

In questi mesi, c'è stato un lungo braccio di ferro: da una parte i sindacati e le forze politiche del territorio che hanno chiesto, invano, l'applicazione della clausola sociale; dall'altra l'azienda che, al contrario, ha deciso di procedere con un bando che, tuttavia, sarà chiuso, nel senso che il peso dei punteggi assegnati garantirà l'assunzione delle lavoratrici e dei lavoratori uscenti. Insomma, una sorta di clausola sociale indiretta; il peso dei punteggi infatti, per un massimo di 36 punti, sarà così ripartito:

presenza prevalente nella commessa al 31 giugno 2021: 15 punti;

presenza, nella commessa, alla presentazione della domanda: 9 punti;

presenza nella commessa da inizio appalto (dicembre 2019) a giugno 2021: 0,5 punti per ogni mese fino ad un massimo di 8 punti;

titoli di studio: laurea magistrale 4 punti;

laurea triennale 3 punti;

diploma di scuola secondaria di II grado 2 punti;

diploma di scuola secondaria di I grado 1 punto.

“Siamo a buon punto”, ha tenuto a sottolineare la candidata a sindaca; “vanno fatte, però, delle precisazioni con Inps: e chi meglio di Nannicini, presidente della Commissione parlamentare che si occupa degli Enti gestori della previdenza sociale, può prestarci ascolto? Abbiamo incontrato le organizzazioni sindacali, acquisendo le informazioni necessarie: ora si interverrà opportunamente”.

Intanto, ha assicurato Pezzopane, “sto lavorando all’emendamento per assicurare i 20 milioni necessari al completo scorrimento della graduatoria; il nostro obiettivo è che tutti i 3300 lavoratori in Italia, più di 500 all’Aquila, vengano internalizzati. Un obiettivo che si può e si deve raggiungere”.

D'altra parte, i fondi a disposizione di Inps garantiscono l'assunzione di 3.014 addetti sui 3.319 attualmente occupati. Dunque, in un primo momento si era deciso di tenere fuori circa 300 lavoratori, di cui un centinaio occupati all'Aquila, che, su indicazione dell'Istituto, avevano svolto anche altre mansioni, ed in particolare il servizio di contact center per l'Agenzia delle Entrate; poi, però, si è riuscito a strappare al governo l'impegno a garantire uno stanziamento di 20 milioni di euro che dovrebbe consentire di poter internalizzare tutte le lavoratrici e i lavoratori.

Nannicini ha riconosciuto il lavoro svolto dalla deputata dem che – ha detto – “sta portando avanti da anni la battaglia per la piena tutela occupazionale, e sta portando a casa risultati importanti affinché ci sia una graduatoria a scorrimento e nuove risorse per non lasciare fuori lavoratrici e lavoratori che hanno il diritto ad essere assunti da Inps servizi avendo già svolto il servizio per i concessionari privati”. La Commissione di controllo – ha aggiunto Nannicini – “vuole vigilare affinché il bando si svolga in maniera ordinata e ci sia un assorbimento completo di tutti gli operatori”; i sindacati – ha concluso il senatore – “mi hanno chiesto di chiarire alcuni punti del bando, relativi alle procedure, e ci attiveremo subito in tal senso, così che possa esserci piena chiarezza e i lavoratori possano vivere questo momento con la certezza dei percorsi e delle tutele che la legge indica”.