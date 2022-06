Elezioni, Molteni all'Aquila: "Sicurezza precondizione per lo sviluppo"

"Ho avuto modo di interloquire con l'amministrazione comunale soprattutto su un tema, a me molto caro, e cioé la sicurezza, il controllo del territorio, la necessità di tenere un livello d'attenzione altissima".

Parole del sottosegretario di Stato all'Interno Nicola Molteni, giunto stamane all'Aquila a sostegno della candidatura a sindaco di Pierluigi Biondi.

Il sottosegretario della Lega, accompagnato dal coordinatore regionale del Carroccio Luigi D'Eramo, ha tenuto un punto stampa nella sede cittadina del partito dopo aver avuto un incontro istituzionale col presidente del Consiglio comunale Roberto Tinari e con gli assessori comunali Fabrizio Taranta e Fabrizia Aquilio, alla presenza del vice presidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente e dell'assessore regionale Pietro Quaresimale.

"Abbiamo discusso del 'Patto per la sicurezza' siglato dall'amministrazione il mese scorso con la Prefettura, che prevede sinergie per contrastare il degrado, forme di microcriminalità, per investire sulla sicurezza urbana e sulla sicurezza integrata, per mettere a sistema le energie positive della città sul tema della sicurezza".

Si è parlato anche di videosorveglianza: "ho ricordato che il Ministero dell'Interno metterà a disposizione quest'anno 36 milioni di euro per implementarla, e vuol dire controllo capillare del territorio", ha sottolineato Molteni; "ho voluto ricordare come il 16 maggio, qui all'Aquila, è partito il taser per la Polizia di stato, il 30 maggio invece per il Commissariato di Sulmona. E ho voluto ricordare che anche la Polizia locale, qualora l'amministrazione comunale lo volesse, potrebbe utilizzare il taser: l'11 maggio sono state approvate le linee guida in Conferenza unificata".

Il tema della sicurezza - ha concluso Molteni - "è la precondizione per lo sviluppo sostenibile di una città come L'Aquila; il turismo, il rilancio economico passa da una condizione di vivibilità ottimale. Ci sono livelli ottimi qui all'Aquila ma bisogna tenere il livello d'attenzione altissimo".