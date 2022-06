Elezioni: il 2 giugno inaugurazione della nuova sede del circolo Pd Sassa e comizio elettorale

"In queste settimane assistiamo ad un intensificarsi di visite virtuali, blitz comunicativi e tour estemporanei sulle nostre frazioni. Sono tutte iniziative senz'altro utili alla campagna elettorale ma mortificanti per le comunità che vengono poi dimenticate fino all'elezione successiva".

Si legge in una nota firmata dal segretario del circolo Pd di Sassa, Quirino Crosta, che annuncia l'inaugurazione della nuova sede del Pd di Sassa, il 2 giugno, con comizio elettorale a seguire.

"Abbiamo avuto modo di condurre un costante e puntuale monitoraggio civico in questi 5 anni di servizio e attivismo, in città e nella zona Ovest, dovendo supplire di fatto alla drammatica assenza del Consiglio Territoriale della circoscrizione. Durante l'inaugurazione ed il Comizio esporremo i risultati del nostro lavoro di ricerca e monitoraggio, che ad oggi possiamo riassumere nei seguenti punti:

facciamo incontri di discussione e dibattiti, ma rileviamo la necessità di ripristinare uno spazio adeguato, come una sala civica: questo sarà un impegno che intendiamo prenderci; ad oggi non possiamo dire di nessuna visita del Sindaco o di rappresentanti della Giunta, ad eccezione di rarissimi blitz in ambiente protetto e controllato;

questo sarà un impegno che intendiamo prenderci; ad oggi non possiamo dire di nessuna visita del Sindaco o di rappresentanti della Giunta, ad eccezione di rarissimi blitz in ambiente protetto e controllato; rileviamo l'urgenza di avere dal Comune un cronoprogramma degli interventi, delle relative scadenze e dei tempi dei 45.000.000.00 di euro di lavori sulla circoscrizione di Sassa: di questi, due terzi fanno riferimento ai progetti frutto delle nostre proposte; tuttavia ad oggi non abbiamo esito di alcuna traccia ufficiale delle decisioni: atti di giunta, delibere di consiglio comunale, impegni di spesa nel bilancio comunale;

di questi, due terzi fanno riferimento ai progetti frutto delle nostre proposte; tuttavia ad oggi non abbiamo esito di alcuna traccia ufficiale delle decisioni: atti di giunta, delibere di consiglio comunale, impegni di spesa nel bilancio comunale; abbiamo proposto una progettazione urbanistica completa per rendere il Nuovo Plesso Scolastico e la Nuova variante un intervento sicuro, funzionale e in armonia con l'abitato e il paesaggio; oggi invece non se ne sa più nulla e continuiamo a denunciare l'inadeguatezza del progetto della variante proposto dal Sindaco: questa nuova strada non può in alcun modo garantire la sicurezza dei pedoni, dei residenti e dell'ampia utenza del Plesso Scolastico perchè manca di marciapiedi, illuminazione, sistemazione verde, opere di urbanizzazione e connessione con il tessuto edilizio".

Durante l'incontro del 2 giugno - sottolinea Crosta - "discuteremo di questo ed altro, del nostro impegno nella nuova amministrazione e raccoglieremo le proposte che emergeranno".

Il circolo PD di Sassa inaugura la sua nuova sede in via Duca degli Abruzzi 15 a Sassa; la sede del circolo è anche sede del Comitato elettorale per Stefania Pezzopane Sindaca. Il comizio si terrà invece alle ore 18.45 nello spazio comune delle Baracche, al quale si accede da un vicoletto di fronte la sede. Insieme a Stefania Pezzopane, Elisa Corsi e Quirino Crosta potranno intervenire i cittadini e le cittadine. "Dopo il comizio ci sposteremo nella sede del circolo per passare insieme qualche momento di ristoro con un aperitivo home-made".