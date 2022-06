Elezioni, L'Aquila coraggiosa si presenta con una festa in piazza Regina Margherita

Musica, idee e parole: L’Aquila coraggiosa si presenta alla città.

Venerdì 3 giugno, dalle 18 alle 23 in piazza Regina Margherita, "vi racconteremo la nostra lista, le candidate e i candidati che hanno deciso di scendere in campo dando seguito all’impegno per una ricostruzione che non sia solo materiale ma sociale, culturale ed economica. Un impegno che non è mai venuto meno, in questi anni", spiegano gli organizzatori.

"Siamo le cittadine e i cittadini che hai visto battersi e manifestare, in piazza e nei palazzi, per costruire una città inclusiva, solidale, progressista, ecologista, connessa e partecipata; siamo persone che assomigliano alle parole che dicono. Ci siamo anche stavolta, con la forza dell’unità delle forze progressiste, socialiste, solidali ed ecologiste della città".

"Ti aspettiamo in piazza. Per costruire L’Aquila coraggiosa, come te!".