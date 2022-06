Incontro con Crosetto: Biondi lancia l'idea di un centro di formazione per l'informatica

"Ci aspettiamo che Pierluigi Biondi, e le persone che verranno elette con lui, aiutino L'Aquila in questa opera straordinaria che sta facendo di recuperare se stessa e di diventare più forte di quanto fosse prima del terremoto. Vorremmo che l'energia di Fratelli d'Italia servisse all'Aquila per tornare un centro d'eccellenza".

Parole di Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d'Italia, giunto all'Aquila a sostegno della candidatura a sindaco di Pierluigi Biondi.

Crosetto ha presenziato all'incontro "La guerra nella busta della spesa", tenutosi in serata nel magnifico cortile di palazzo Natellis-Lopardi dove ha conversato con il giornalista e opinionisti economico Stefano Cianciotta.

L'ex sottosegretario alla Difesa del governo Berlusconi IV, non ha voluto sbilanciarsi sul peso politico, a livello nazionale, che potrebbero assumere le amministrative del 12 giugno: "Le elezioni comunali fanno storia a sé; in ogni città c'è una storia diversa: ci sono storie come quella dell'Aquila, che parlano di una amministrazione seria ed efficiente, storie in cui il centrodestra magari ha governato male e storie in cui il centrosinistra ha fatto lo stesso. Questa è una storia positiva che mi auguro prosegua".

Tornando ai temi dell'incontro, Biondi ha lanciato la proposta di "creare all’Aquila un grande centro di formazione per le discipline informatiche, dando linfa vitale alle aziende e creando occupazione giovanile; le riflessioni che ho ascoltato sul mondo delle imprese – ha spiegato - sono le stesse che hanno caratterizzato questi cinque anni di Giunta: affrontare i problemi delle aziende, confrontandoci quotidianamente con il tessuto imprenditoriale del nostro territorio per recuperare tutte quelle realtà che si sono allontanate dalla politica. Per questo la mia Amministrazione ha istituito un momento fisso da dedicare al settore produttivo, dalle piccolissime imprese formate da una sola persona, alle aziende agricole per arrivare alle grandi aziende farmaceutiche o dello spazio. Non bisogna mai smettere – ha concluso Biondi – come ha fatto una certa sinistra, di occuparsi dei diritti collettivi dei lavoratori e delle imprese stesse che chiedono semplicemente meno rigidità e più semplificazione".