Elezioni, Fitto all'Aquila per Biondi: "Ecco le proposte per imprese e cittadini"

"Innanzitutto, sono qui per sostenere Pierluigi Biondi alla fine di un mandato nel quale i risultati sono sotto gli occhi di tutti; da parte nostra, come partito, e da parte mia c'è stima e pieno sostegno per una sua rielezione. In questi anni, abbiamo avuto modo di collaborare molto per mettere in campo un'azione mirata a cogliere le opportunità che ci sono a livello europeo. Devo dire che con Pierluigi abbiamo riscoperto un protagonismo a Bruxelles: lui stesso ha partecipato ad alcune iniziative che abbiamo messo in campo e riteniamo che ci sia necessità di insistere su alcuni questioni decisive per il futuro".

Parole di Raffaele Fitto, copresidente del gruppo Ecr-Fdi al Parlamento europeo, giunto all'Aquila a sostegno della ricandidatura del sindaco uscente; ad accoglierlo, oltre a Biondi, il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, l'assessore regionale Guido Liris, il segretario regionale di Fratelli d'Italia Etel Sigismondi ed alcuni dei candidati nella lista meloniana alle amministrative del 12 giugno.

"La più importante delle questioni su cui stiamo lavorando, in questo periodo, è la decontribuzione delle assunzioni al sud, una misura messa in campo a livello nazionale ed europeo e che riteniamo debba superare la fase emergenziale legata alla guerra in Ucraina e diventare strutturale; su questo, auspichiamo una azione del governo che, fino ad oggi, è stato un pò fermo. La misura scade il 30 giugno: i dati Eurostat ci dicono che le sei regioni del centro-sud sono quelle che vivono le maggiori difficoltà dal punto di vista occupazionale e la misura, in questo periodo, ha inciso in modo concreto".

Fitto ha poi voluto sottolineare il ruolo importante che giocheranno Regioni e Comuni nella messa a terra del Pnrr e sulla politica di coesione: "ci si dimentica che siamo alla vigilia della partenza della nuova programmazione relativa al futuro della politica di coesione; parliamo di risorse completamente a fondo perduto a differenza di ciò che accade con il Pnrr - vorrei ricordare che buona parte delle risorse del Piano di ripresa e resilienza, circa 120 miliardi, sono a debito e impegnano il nostro paese in modo particolare - e sui due livelli di opportunità c'è la concreta possibilità di dare risposte ai territori".

E a proposito di Pnrr, la proposta di Fratelli d'Italia è di modificarlo a livello europeo: "siamo consapevoli delle difficioltà che vivono le nostre imprese, i nostri cittadini, non soltanto per la grave crisi generata dalla pandemia ma anche per gli effetti della guerra. Non è un caso che Giorgia Meloni, nella conferenza programmatica di Milano, abbia proposto di modificare il Pnrr, così come previsto dai regolamenti europei; considerato che la misura è stata studiata e costruita prima della guerra, e che il regolanetno prevede la possibilità di modificarne i contenuti in riferimento a situazioni particolari, riteniamo sia necessario adeguare le misure al contesto stravolto dalla guerra".

In questo quadro L'Aquila ha peculiarità importanti ha tenuto a ribadire Fitto, "le stesse per le quali Biondi ha partecipato alla Commissione Sviluppo regionale a Bruxelles nei mesi scorsi: è una città che ha vissuto il dramma del terremoto, che si è ritrovata con questo dramma proiettata nella pandemia, e che si oggi vive la difficoltà nazionale ed europea collegata alla guerra. Un caso di scuola: aver lavorato bene ed aver raggiunto condizioni positive in uno scenario difficilissimo credo rappresenti un esempio molto positivo. Su questo dobbiamo lavorare per cogliere al meglio le opportunità".

"La mia presenza qui - ha concluso il copresidente del gruppo Ecr-Fdi - restituisce l'idea di una filiera istituzionale che mette in campo Comune, Regione, Parlamento Europeo, con l'auspicio di poter cambiare le sorti del governo, dando al paese un esecutivo coerente, stabile e competente".

"Dobbiamo mettere le nostre aziende in condizione di assumere e beneficiare di agevolazioni in forma continuativa, altrimenti si rischia di vanificare gli sforzi che abbiamo fatto finora", ha ribadito Biondi. "Lavoro e sostegno alle imprese sono temi su cui abbiamo avuto grandissima attenzione, che promuoviamo come amministrazione comunale, in Regione e in Europa. Raffaele Fitto insieme a Fratelli d’Italia ha iniziato una battaglia importante per rendere strutturale la decontribuzione per le regioni del Mezzogiorno tra cui l'Abruzzo e, di conseguenza, la città dell’Aquila".

L’altro fronte aperto è quello per chiedere all’Ue una proroga del Temporary Framework, ovvero l’innalzamento della soglia del de minimis degli importi concedibili come agevolazioni senza preventiva notifica alla Ue come aiuti di Stato, fino a 2,8 milioni di euro. "Mai come oggi la regione ha potuto godere di risorse così importanti, tra Pnrr, Fondo complementare, Fesr e Fse: programmi che dovranno poi essere declinati in progetti concreti. Per consentire a chi fa impresa di poter mantenere gli attuali livelli occupazionali o procedere con investimenti per sviluppo e nuovi posti di lavoro va garantito il massimo sostegno".

"Questa è la cifra stilistica della nostra campagna elettorale", ha concluso Biondi: "abbiamo chiamato rappresentanti e leader nazionali della coalizione a parlare di cose concrete con la città. E in questi anni con Raffaele Fitto ci siamo confrontati a lungo: dalla questione delle tasse sospese a seguito del sisma sino all’audizione presso la Commissione di sviluppo regionale, dove L’Aquila è stata chiamata perché rappresentativa di un modello di ricostruzione e rilancio in ambito nazionale e internazionale. Ringrazio l’onorevole Fitto perché non ha mai fatto mancare il suo sostegno non solo per l’importante ruolo che ricopre in Europa ma anche per la sua presenza fisica in questa città, a testimonianza di un affetto e un legame che prescindono dall’appartenenza politica".