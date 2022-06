Elezioni: Roberto Speranza in città per L'Aquila coraggiosa

Lunedì 6 giugno, il ministro della Salute Roberto Speranza, segretario nazionale di Articolo Uno, sarà all’Aquila a sostegno della candidatura a sindaca di Stefania Pezzopane e della lista L’Aquila coraggiosa.

Speranza porterà un saluto all’assemblea territoriale di delegate, delegati, attiviste ed attivisti della CGIL della Provincia dell’Aquila all’Auditorium del Castello; a seguire, avrà un incontro con operatori del settore per ascoltare i problemi e le criticità della sanità aquilana.

Alle 18:15, è previsto un evento pubblico di sostegno alle candidate e ai candidati di L’Aquila coraggiosa nel comitato elettorale della coalizione in via XX Settembre, angolo via Sant’Agostino, alla presenza della candidata sindaca Stefania Pezzopane.