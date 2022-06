Elezioni, Letta all'Aquila per Pezzopane: "Lavoro e giovani la priorità"

“Solidarietà, sicurezza, libertà: sono le parole chiave della nostra campagna elettorale”.

Lo ha detto il segretario nazionale del Partito democratico Enrico Letta, giunto nel pomeriggio all’Aquila a sostegno della candidatura a sindaca di Stefania Pezzopane.

Ad accoglierlo, i vertici del partito: il segretario regionale Michele Fina, il segretario provinciale Francesco Piacente e la segretaria cittadina Emanuela Di Giovambattista, il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, l’ex sindaco Massimo Cialente, l’ex vice presidente della Giunta regionale Giovanni Lolli, i consiglieri comunali uscenti, e ricandidati, Stefano Palumbo e Stefano Palumbo.

Ad intervistare la candidata sindaca Pezzopane e il segretario Letta, il giornalista Alessandro De Angelis.

Sicurezza, sanitaria in particolare: “abbiamo sostenuto le scelte del governo, le abbiamo volute con forza; abbiamo lavorato affinché queste regole diventassero le regole di tutto il paese: quelle regole ci hanno consentito di uscire dalla pandemia”; solidarietà: “siamo stati in grado di tenere insieme generazioni diverse che si sono aiutate tra di loro”; libertà: “in questo momento, è la libertà del popolo ucraino, sotto invasione russa, e sentiamo la necessità di testimoniare la nostra presenza a quel popolo”.

Letta ha rivendicato con forza la scelta di candidare Stefania Pezzopane a sindaca della città: “Sono stato sempre molto convinto di questa opzione: conosco Stefania da tanto tempo, conosco quanto ami la sua città, e L’Aquila ha bisogno di essere amata, ha bisogno di una sindaca che la ami, che la interpreti con tutte le sue forze. Stefania è la persona giusta: la conoscete tutti, sapete quanto è forte e determinata. Sarà la sindaca giusta per vivere i prossimi cinque anni di questa straordinaria città”.

Anni che passeranno dalla capacità di cogliere le opportunità offerte dal Pnrr e dalla urgenza, così la definisce Letta, di “aiutare i giovani, evitando che escano di casa troppo tardi: se questo accade, non c’è alcuna possibilità che riescano ad avere un futuro lavorativo. Sono troppi i ragazzi che lasciano l’Italia e non tornano indietro, non avendo opportunità”.

Rivolto a Pezzopane, il segretario dem ha detto: "E' il vero tema di questa campagna elettorale: dovrai essere la sindaca che riporterà i giovani all'Aquila".

Per farlo, "va preso l'impegno - e noi lo prendiamo qui all'Aquila - che, alla fine della prossima legislatura, l'età media dei giovani che escono di casa possa scendere a 25 anni; “vanno costruite formule contrattuali che aiutino i giovani ad avere un lavoro vero a 20, 22 anni, non a cominciare l’attività professionale con una moltiplicazione di stage gratuiti, tirocini gratuiti e così via. Abolire gli stage gratuiti, trasformarli in primo lavoro vero con uno stipendio decente, introdurre il salario minimo, ridurre i tassi di precarietà nelle formule contrattuali è la ricetta con la quale abbiamo intenzione di governare. Accanto a questo, la via maestra è la riduzione delle tasse sul lavoro: il nostro è un paese che ha finito per premiare e incentivare l’investimento finanziario, che infatti è detassato, che ha finito per premiare la rendita. Noi dobbiamo premiare il lavoro: l’intervento sul cuneo fiscale, la detassazione del lavoro è la via maestra sia per i lavoratori che per le imprese”.

Tornando alle amministrative, “avranno un esito al quale daremo un giudizio esclusivamente civico; lo dico chiaramente e non cambierò il mio discorso il giorno dopo le elezioni se per noi andassero, come spero, molto bene”, ha ribadito il segretario nazionale del Pd. “Questo è un voto amministrativo dal quale non credo si debbano trarre conseguenze politiche”.

Ma è un voto fondamentale per l’Abruzzo, tiene a sottolineare Letta: “è per questo che su L’Aquila stiamo mettendo tutto il nostro impegno; crediamo che una svolta all’Aquila possa rappresentare l’inizio di una svolta a livello regionale. Crediamo che questa amministrazione regionale abbia marginalizzato l’Abruzzo ed è per questo che, a partire dalla candidatura più forte che potevamo mettere in campo, quella di Stefania Pezzopane, cominciamo la rincorsa alle elezioni regionali del 2024 dove contiamo di mettere in campo una possibilità di svolta per una regione che ne ha disperatamente bisogno”.