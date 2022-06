Elezioni, Carfagna: "Forza Italia fondamentale per il centrodestra"

"Pierluigi Biondi è stato un ottimo sindaco; fa parte di una generazione di giovani amministratori che si è affermata alla guida delle proprie comunità non per caso, ma per un lavoro paziente e faticoso che si è manifestato, in tutta la sua evidenza, negli ultimi anni, gli anni della pandemia, in cui i sindaci sono diventati i primi referenti dei cittadini, delle loro paure, delle loro angosce, del loro disagio sociale e delle loro necessità economiche e sanitarie".

Parole di Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la coesione territoriale, giunta all'Aquila a sostegno delle candidate e dei candidati di Forza Italia alle amministrative del 12 giugno.

Ad accoglierla, il segretario regionale azzurro Nazario Pagano, il deputato Antonio Martino, il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, il coordinatore comunale Stefano Morelli, il capogruppo consiliare Giorgio De Matteis, l'assessora Maria Luisa Ianni oltre al candidato sindaco Biondi.

"Sono qui per sostenere le donne e gli uomini di Forza Italia che stanno facendo un ottimo lavoro. Il loro successo sarà determinante per il successo dell'intera coalizione", ha tenuto a sottolineare Carfagna.

Che ha poi rivendicato "il valore dell'unità del centrodestra, un punto di forza della nostra coalizione. Negli ultimi cinque anni - ha aggiunto la Ministra - questa amministrazione ha lavorato bene, con responsabilità, competenza, coraggio: sono certa che sapranno mettere a disposizione della città le stesse qualità nei prossimi cinque anni che, tra l'altro, coincideranno con l'orizzonte temporale d'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Le elezioni di domenica 12 giugno saranno diverse rispetto alle precedenti competizioni elettorali, ha concluso Carfagna; "servirà entusiasmo, coraggio ma soprattutto competenza e conoscenza della macchina amministrativa per non sprecare le tante opportunità che verranno offerte ai territori".