Elezioni, il ministro Speranza in città per L'Aquila coraggiosa: "Fatto positivo aver riunito il campo progressista: lavoriamo ad un nuovo centrosinistra"

“Stefania Pezzopane ha esperienza, competenza, passione per il territorio ed è la candidata sindaca che va sostenuta”.

Lo ha detto il segretario nazionale di Articolo Uno, il ministro della Salute Roberto Speranza, giunto all’Aquila a sostegno della lista L’Aquila coraggiosa che, ha sottolineato, “ha saputo tenere insieme tutte le forze della sinistra cittadina: è una esperienza assolutamente positiva, un modello da considerare per il futuro”.

Speranza ha portato un saluto all’assemblea territoriale della Cgil, all’Auditorium del Castello; dunque, ha avuto un incontro con operatori del settore sanitario per ascoltare i problemi e le criticità della sanità aquilana. Infine, l’evento pubblico nella sede del comitato della coalizione democratica e progressista, accanto alla candidata sindaca Pezzopane e al coordinatore regionale di Articolo Uno Fabio Ranieri, alla presenza delle candidate e dei candidati di L’Aquila coraggiosa.

“Il voto è sempre importante, è il cittadino che si esprime e va sempre rispettato; è chiaro che il voto delle amministrative è un voto al candidato sindaco, al candidato consigliere comunale e, per questo, è difficile dargli una lettura politica nazionale. Ma il voto amministrativo è importante, merita il massimo rispetto e la massima attenzione. Qui all’Aquila si è costruito un campo di forze progressiste che ha saputo superare divisioni e differenze, che pure ci sono, e credo sia un fatto davvero positivo”.

D’altra parte, le elezioni politiche si avvicinano: “Vogliamo costruire un nuovo centrosinistra - ha sottolineato il ministro della Salute - un nuovo campo progressista capace di essere all’altezza della sfida che ci siamo posti, e cioè vincere le elezioni. Ciò che fa Articolo Uno è lavorare ogni giorno a questo obiettivo, alla costruzione di un campo democratico e progressista che sia all’altezza. Per esserlo, bisogna mettere al centro la questione sociale, bisogna partire dai problemi reali della vita delle persone. In questo momento, il problema impellente è l’inflazione che sta riducendo il potere d’acquisto dei cittadini, dei più deboli e dei più fragili. Su questo bisogna lavorare con ogni energia e ogni determinazione”.

Speranza si è detto d’accordo sulla introduzione del salario minimo: “Credo sia una risposta adeguata in questo momento; abbiamo bisogno di puntare sulla crescita dei salari, sulla crescita del potere di acquisto. E’ la vera grande questione che ci accompagna in queste settimane: l’obiettivo è restituire a tutti di poter avere un potere d’acquisto più forte. La questione dei salari, dunque, è fondamentale: per quello che mi compete, lavorerò per favorire una soluzione positiva sul salario minimo, un provvedimento che va nella direzione giusta”.

Speranza è stato accolto da una decina di manifestanti no vax: “I vaccini hanno salvato la vita a 150mila persone secondo uno studio dell’Istituto superiore della Sanità; se oggi siamo in una fase diversa, lo dobbiamo proprio ai vaccini”, si è limitato a ribadire.

E sulle dichiarazioni del sottosegretario all’Istruzione della Lega Rossano Sasso che, proprio all’Aquila, ha definito una "follia ideologica" del ministro il perdurare dell’obbligo delle mascherine nelle scuole, Speranza si è limitato ad un laconico “no comment”.