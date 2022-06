Elezioni, Lollobrigida (FdI): "Basta pedaggi su A24 e A25"

Basta pedaggi su A24 e A25.

E’ la proposta di Fratelli d’Italia, formulata stamane, in conferenza stampa, all’Aquila, dal capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, in città per la campagna elettorale di Pierluigi Biondi.

Ad accoglierlo, oltre al sindaco uscente e ricandidato, il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, l’assessore regionale alle aree interne Guido Liris e il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Etel Sigismondi.

"La strada l'abbiamo tracciata e fatta votare dal Parlamento: è quella di dare la possibilità a zone che sono disagiate, che spesso hanno solo l'autostrada per essere raggiunte, di essere trattate diversamente mettendo in condizione i cittadini di avere agevolazioni tariffarie fino alla gratuità per coloro che debbono viaggiare per motivi di lavoro, sanitarie e di studio. E' un investimento per lo Stato garantire, con pochi milioni di euro, questa opportunità", le parole di Lollobrigida.

Che non entra nel merito della nazionalizzazione di A24 e A25, ipotesi al vaglio del Governo: "Il problema attiene ad una corretta gestione; ci vuole una strategia: in questi anni, che hanno visto al governo il Partito democratico, non c'è stata alcuna strategia, al massimo si è tamponata qualche emergenza. Noi immaginiamo, invece, un tessuto nazionale che venga ricostruito avendo una visione, che è quella di rendere le aree deboli del paese economicamente più forti con interventi mirati".

In questo senso, "L'Aquila è un simbolo di buon governo" ha sottolineato Lollobrigida: "ogni volta che torno in città, e in questi anni mi è capitato spesso, vedo riaffiorare la bellezza che l'ha resa famosa nel tempo e nella storia. Lo dobbiamo a Pierluigi Biondi e a Marco Marsilio che ha sostenuto l'amministrazione. La continuità sarà decisiva per riportare L'Aquila ai fasti che merita".

Le elezioni amministrative del 12 giugno potranno dire molto, tiene a mettere in evidenza il capogruppo dei meloniani alla Camera: "votare Fratelli d'Italia è una scelta che offre un indirizzo di natura politica; la coerenza, il coraggio, la lealtà, le capacità mostrate da Giorgia Meloni sono oramai un simbolo acclarato, e anche nel voto amministrativo questo dato può essere rafforzato dai cittadini con il loro consenso".