Elezioni, Bernini all'Aquila per Biondi: "Puntiamo a chiudere al primo turno"

Forza Italia guarda con particolare attenzione alle elezioni amministrative del 12 giugno all'Aquila; ad ulteriore riprova di ciò, la presenza in città della senatrice di Anna Maria Bernini, la cui visita segue quelle di Mara Carfagna e Roberto Brunetta in attesa dell'arrivo in città, venerdì 10 giugno, del vice presidente 'azzurro' Antonio Tajani.

Bernini, accolta al Palazzetto dei Nobili dallo stato maggiore forzista, ha innanzitutto elogiato l'operato di Pierluigi Biondi, sindaco uscente e ricandidato dalla coalizione di centrodestra; poi, guardando al futuro, ha evidenziato come il Pnrr stia mettendo a disposizione risorse importanti per il territorio che dovranno essere utilizzate con grande perizia amministrativa, quella che Biondi "ha dimostrato nel quinquennio di mandato all'Aquila".

"Guardiamo con grande attenzione alla città e alla riconferma di un sindaco che ha fatto non bene ma benissimo; ha saputo affrontare tornanti complicati della storia, ha saputo non dimenticare mai le categorie più deboli, ha saputo prendersi cura di chi aveva bisogno, ha saputo far arrivare le cose giuste nei posti giusti. Sono qui, come vice coordinatore nazionale di Forza Italia - ha aggiunto Bernini - con il mio amico Nazario Pagano [coordinatore regionale di Forza Italia, ndr], per dare tutto il nostro supporto al sindaco Biondi. Continueremo a farlo fino all'ultimo secondo utile. Che si chiuda al primo turno, però, mi raccomando al primo turno", ha concluso la senatrice: "noi puntiamo a chiudere la partita al primo turno".