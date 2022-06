L'Aquila, verso le elezioni: alle 21:15 il confronto tra Biondi, Pezzopane e Di Benedetto su NewsTown e laQtv

Ricostruzione privata che arranca, col tiraggio che diminuisce per l'aumento dei prezzi dei principali materiali, il rincaro dei costi dell'energia, la stretta sul mercato creditizio, e ricostruzione pubblica che ancora non si sblocca, ed in questi giorni è tornato d'attualità il tema spinoso dell'edilizia scolastica.

Frazioni da ripensare e centro storico da rilanciare, restituendogli una vocazione; pianificazione urbanistica e ricucitura del territorio.

Il Pnrr, col fondo complementare per le aree sisma che chiede un progetto strategico per il rilancio del territorio, e le infrastrutture da realizzare per far uscire la città dall'isolamento.

Il rischio di invecchiamento della popolazione, la fuga dei giovani, e il lavoro da ripensare.

Di questo, ed altro, si parlerà stasera nel confronto tra i candidati sindaco alle amministrative del 12 giugno: avremo con noi Pierluigi Biondi, Stefania Pezzopane e Americo Di Benedetto.

Lo speciale andrà in onda alle 21:15, su laQtv - canale 12 del digitale terrestre, in streaming su aqbox.tv - e su NewsTown, collegandosi a questa pagina.