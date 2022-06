Elezioni: M5s chiude la campagna elettorale con Taverna e Licheri

"Non abbiamo mai fatto alleanze elettorali fini a se stesse; laddove c'era da alzare il tasso qualitativo dell'offerta politica, l'abbiamo fatto. Indubbiamente con il Pd, durante il governo Conte II, abbiamo creato un patrimonio politico: ci siamo portati sulle spalle un paese trascinandolo fuori dalle secche della pandemia. Lì è nata una ricchezza progressista che deve anche ammettere la diversità".

Lo ha detto il senatore Ettore Licheri, già presidente del gruppo M5s in Senato, giunto all'Aquila per la chiusura della campagna elettorale del Movimento 5 stelle, in coalizione con il centrosinistra a sostegno della candidatura a sindaca di Stefania Pezzopane.

"C'è un fronte progressista dove è possibile parlare di stato sociale, di difesa dei più deboli, dove è possibile avere declinazioni anche critiche sui fatti di guerra in Ucraina. La diversità è un valore aggiunto. Dai progetti di ricostruzione territoriale, come quello dell'Aquila, c'è solo da migliorare; è una alleanza sociale che abbiamo costruito intorno ad un progetto e siamo felici di poterlo fare con il Pd e con altre forze progressiste".

Con Licheri, all'evento è intervenuta anche la vice presidente del Senato Paola Taverna. "La scelta di fare questa campagna elettorale in coalizione si verifica all'Aquila e in quasi tutti i comuni capoluogo che vanno al voto; è stata una scelta che abbiamo preso a livello nazionale: siamo convinti che l'obiettivo di portare una proposta differente rispetto a quella delle destre sia una scelta vincente. Andiamo avanti convinti".

Ad accogliere Licheri e Taverna, oltre ad attivisti e candidati della lista pentastellata, la senatrice Gabriella Di Girolamo, il senatore Gianluca Castaldi, la deputata Valentina Corneli e il consigliere regionale Giorgio Fedele. In sala anche la candidata sindaca Pezzopane. Ha voluto portare un saluto Giuseppe Conte, con un video messaggio.

"L'ha detto anche Conte: per noi, le amministrative sono un test per sondare quanto sia possibile, con queste coalizioni di centrosinistra, dare alle città, e successivamente al paese, un progetto politico che sia progressista, basato sulla transizione ecologica e che rimetta le persone al centro", ha detto Taverna.

Un primo passo verso le politiche.

E gurdando alle regionali, che arriveranno tra due anni, la vice presidente del Senato ha aggiunto: "iniziamo con le amministrative, ma sono fiduciosa che sarà possibile convergere su una coalizione progressista di centrosinistra".