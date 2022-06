L'Aquila, si chiude la campagna elettorale. Biondi con Meloni alla Villa, Di Benedetto sceglie piazza Duomo, Pezzopane in piazza IX Martiri

Sarà Giorgia Meloni a chiudere la campagna elettorale di Pierluigi Biondi, sindaco uscente e ricandidato da una ampia coalizione di centrodestra.

La leader di Fratelli d'Italia è attesa alle 21 alla Villa comunale, la location scelta per il comizio finale prima del silenzio elettorale.

Alla stessa ora, Americo Di Benedetto parlerà ai suoi elettori in Piazza Duomo: "Chiuderò la campagna elettorale in Piazza del Duomo, la piazza di San Massimo, nel giorno di San Massimo", le sue parole. "Gli altri candidati chiuderanno dove già hanno fatto parlare e continueranno a far parlare sempre e solo Roma. A differenza loro in Piazza del Duomo, invece, parlerà L'Aquila, solo ed esclusivamente L'Aquila: l'unica grande sostenitrice della mia candidatura a Sindaco. Saremo in tanti e ci faremo sentire", la promessa.

Stefania Pezzopane invece, candidata sindaca della coalizione di centrosinistra, ha scelto Piazza IX Martiri, dove arriverà 'accompagnata0 da un corteo di candidati e simpatizzanti che, alle 19, si muoverà dalla Fontana Luminosa. "Abbiamo scelto Piazza IX Martiri, nel cuore del centro storico dell’Aquila, per la chiusura della nostra campagna elettorale; abbiamo scelto una piazza simbolo per la nostra comunità, un luogo intimamente connesso alla storia democratica dell’Aquila, libera e forte", ha sottolineato la deputata dem. "E’ in Piazza IX Martiri, ‘snobbata’ in questi anni dall’amministrazione comunale, che festeggeremo il viaggio intrapreso per restituire alla città l’amministrazione che merita. Ci arriveremo con un corteo colorato, accompagnati da musica e sorrisi. A testa alta. E liberi. Con noi, non ci saranno leader di partito cui chiedere la benedizione e cui rendere conto; pur essendo da sempre una donna di partito, ho messo L’Aquila al primo posto e sarò libera di farlo da sindaca, rispondendo soltanto ai bisogni della nostra comunità. Sarò la sindaca di tutte e tutti, non una sindaca di parte; baderò agli interessi della città, non alle esigenze di partito. Ho preso l’impegno di dedicarmi anima e corpo all’Aquila, senza pretendere nulla in cambio; rispetterò il voto degli elettori fino all’ultimo giorno, non trattando la città come un trampolino di lancio verso altri incarichi. Ho scelto L’Aquila, ho scelto di servire la mia città. E rinnoverò la mia promessa di impegno in Piazza IX Martiri, con le candidate e i candidati delle liste della nostra coalizione, con le cittadine e i cittadini che vorranno unirsi a noi per costruire una città libera e forte. Come loro".

Simona Volpe, infine, candidata sindaca con la lista Liber L'Aquila, chiuderà la sua campagna elettorale alle 18 in piazza Regina Margherita dopo aver incassato il sostegno di ItalExit, il movimento lanciato dall'ex pentastellato Gianluigi Paragone e che ha, tra i referenti territoriali, l'ex senatrice Enza Blundo.