Elezioni amministrative: ecco come si vota il 12 giugno

I cittadini di circa mille Comuni, per un totale di quasi 9 milioni di persone, sono chiamati al voto domani, domenica 12 giugno, per rinnovare le amministrazioni locali.

I seggi rimarranno aperti nella sola giornata di domenica, dalle 7 alle 23; lo spoglio partirà dai referendum, per poi passare, dalle 14 del lunedì, alle schede per le Comunali e le eventuali elezioni circoscrizionali.

In particolare le Amministrative coinvolgono 4 capoluoghi di Regione - oltre all'Aquila, Genova, Palermo e Catanzaro - e 22 capoluoghi di Provincia (Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona e Viterbo).

La scheda elettorale delle amministrative all'Aquila

Come si vota per le amministrative

Sono possibili più soluzioni:

tracciare un solo segno sul rettangolo recante il nominativo del candidato sindaco - nell'ordine in cui compaiono sulla scheda: Americo Di Benedetto, Simona Volpe, Stefania Pezzopane, Pierluigi Biondi - senza cioè segnare alcun contrassegno di lista: in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco prescelto;

tracciare un segno solo sul contrassegno di una delle liste oppure tracciare un segno sia sul nominativo del candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista collegata;

esprimere un voto disgiunto, tracciando un segno sul nominativo del candidato sindaco ed un altro segno su una delle liste ad esso non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata.

Diventa sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno); qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 26 giugno per il ballottaggio tra i due candidati più votati.

Si possono esprimere al massimo due preferenze per i candidati a consigliere comunale, scrivendo il cognome nelle apposite righe tratteggiate poste al di sotto del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso pena l’annullamento della seconda preferenza. Le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella stessa lista votata.

Procedure anti-Covid

Come accaduto nelle scorse tornate elettorali, anche in questo caso sono state previste delle procedure anti-Covid.

Un decreto varato dal governo garantisce entro certi termini la possibilità di voto agli elettori positivi, ricoverati in ospedale o in isolamento a casa. Secondo le indicazioni concordate a suo tempo, i locali destinati al seggio devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore. Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione, come evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C.

Per accedere ai seggi elettorali, sebbene in un primo momento sia stato previsto come obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto, quali ad esempio i rappresentanti di lista, i dispositivi di protezione saranno invece soltanto "fortemente raccomandati".