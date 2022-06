Elezioni amministrative: dati e servizi per il Comune dell’Aquila

Gli elettori Sono 59.828 gli aventi diritto al voto per le elezioni in programma domenica 12 giugno per il rinnovo del Consiglio comunale dell’Aquila e l'elezione del sindaco. Di questi, 30.674 sono donne e 29.154 uomini. Nel numero complessivo degli elettori sono compresi, tra l’altro, anche i cittadini degli Stati appartenenti all’Unione Europea, che hanno fatto domanda di iscrizione all’elenco speciale nei termini di legge. Per quanto riguarda i 5 referendum, gli aventi diritto al voto sono 54.764, di cui 28.207 donne e 26.557 uomini.

I seggi Sono 81, dislocati in tutto il territorio comunale. Allestiti anche 3 seggi speciali per consentire il voto alle persone ricoverate e ai detenuti e 2 seggi volanti a disposizione di coloro che sono ricoverati in area covid.

Quattordici sezioni sono fruibili per i diversamente abili:

n. 3, Musp 3 - statale 80;

n. 7 loc. Casermette, musp scuola viale Giovanni XXIII;

n. 10, Musp 13 - scuola De Amicis (Torretta, Via della Polveriera, n. 33);

n. 15, Musp di via Palitti – Roio Poggio;

n. 17 ex scuola media di Sassa Centro, via Duca degli Abruzzi;

n. 25 Accademia Belle Arti - viale Leonardo da Vinci, n. 6/C (Pettino);

n. 35, musp scuola elementare di Coppito;

n. 36, musp scuola materna di Arischia;

n. 43, musp scuola materna di via Antica Arischia;

n. 54, scuola materna Collodi - viale Aldo Moro/via P. Mantini;

n. 56 scuola elementare di via Titta Rosa n. 3;

n. 59, Progetto Case di Camarda;

n. 67, scuola elementare di Paganica, via del Rio:

n. 71, ex scuola elementare di Monticchio.

I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23.

La dislocazione esatta dei seggi elettorali è pubblicata sul sito internet del Comune, nella sezione speciale riservata alle elezioni del 12 giugno 2022. Questo il link https://www.comune.laquila.it/moduli/output_immagine.php?id=14085

Tessere elettorali e carte d’identità L’ufficio Elettorale ricorda che gli elettori che hanno smarrito, deteriorato o completato la tessera elettorale negli spazi riservati ai timbri dei seggi, dovranno richiederne una nuova presso la sede degli uffici comunali di via Roma n. 207/A.

Il servizio di rilascio delle tessere elettorali è operativo anche sabato, dalle 9 alle 18, e domenica 12 giugno, giorno del voto, ininterrottamente per tutto il tempo di apertura dei seggi, e cioè dalle 7 alle 23. Gli orari sono identici per richiedere la carta d’identità elettronica.

Domenica 12 giugno saranno aperte anche le delegazioni di Paganica (dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 20) e di Sassa (dalle 7 alle 15) per le carte d’identità elettroniche e l’eventuale attestato sostitutivo per l’esercizio del diritto di voto.

Voto domiciliare covid Per garantire la possibilità di votare anche agli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per covid-19, è possibile presentare una domanda fino alle 7 di domenica 12 giugno. Gli elettori interessati dovranno presentare la seguente documentazione:

Una dichiarazione attestante la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio medesimo;

Un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 29 maggio (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti, con il consenso del votante, l’esistenza delle condizioni previste dal Decreto-Legge per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di isolamento per Covid-19).

Il certificato medico della ASL potrà essere richiesto agli indirizzi: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Le elezioni sul web L’esito degli scrutini delle elezioni comunali dell’Aquila di domenica 12 giugno sarà diffuso on line. Grazie a un software configurato dal Sed, sarà aggiornato l’andamento dello scrutinio dei voti per candidati sindaci, le liste e i candidati al Consiglio comunale via via che i dati affluiranno dagli 81 seggi elettorali.

L’indirizzo cui collegarsi per seguire l’esito del voto è http://elezioni.comune.laquila.it

Sarà possibile collegarsi a quell’indirizzo, oltre che dai pc, anche dagli smartphone e dai tablet.

Tutte le informazioni sui candidati, le liste, le tessere elettorali, la dislocazione dei seggi, sono pubblicate sul sito internet del Comune, a questo indirizzo https://www.comune.laquila.it/pagina1993_elezioni-comunali-2022.html per quanto riguarda le comunali e a questo indirizzo https://www.comune.laquila.it/pagina1994_referendum-2022.html per i referendum.