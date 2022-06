Elezioni amministrative: all'Aquila affluenza al 64,5%: dalle 14:30 lo spoglio in diretta su NewsTown e laQtv. Il primo Exit Poll: Biondi tra 49 e 53%, Pezzopane tra 24 e 27%, Di Benedetto tra 21 e 25%

Si sono chiuse alle 23 le urne per le elezioni amministrative dell'Aquila.

Lo spoglio è partito dai referendum, per poi passare, dalle 14 di oggi, lunedì 13 giugno, alle schede per le comunali. A partire dalle ore 14:30, seguiremo in diretta l'evolversi della giornata con una diretta su laQtv, canale 12 del digitale terrestre, e su news-town.it; saremo in collegamento con i comitati elettorali e con le sedi dei principali comuni abruzzesi al voto.

In studio Angela Ciano, Nello Avellani, Giuseppe Sanzotta e Giustino Masciocco.

Ospiti i direttori di laQtv Luca Bergamotto e de ilcapoluogo.it David Filieri.

Alle ore 19, all'Aquila aveva votato il 45,44% degli aventi diritto, pari a 27.184 cittadini (nel 2017, alla stessa ora, aveva votato il 47,10%); alla chiusura delle urne, l'affluenza è salita fino ad attestarsi al 64.50% (cinque anni fa si era chiuso col 67,78% dei votanti: dunque, hanno votato 38.600 aquilani, ben 11.416 dopo le 19.

Alle 23 sono stati pubblicati i primi exit poll: per il Consorzio Opinio Italia, su commissione Rai, Pierluigi Biondi sarebbe in una forbice tra 49 e 53%, Stefania Pezzopane tra il 23 e 27%, Americo Di Benedetto tra il 21 e 25% e Simona Volpe tra 0 e 2%.

Va detto che si tratta della ripetizione del voto di alcuni elettori individuati in un certo numero di seggi cittadini; in sostanza, parliamo di una sorta di sondaggio non necessariamente corrispondente ai dati ufficiali che si sapranno solo al termine degli scrutini.

Affluenza flop per i referendum sulla giustizia (e del quorum, che doveva essere sopra al 50%): ci si è attestati sotto il 20%.

Elezioni L'Aquila, le reazioni

Biondi: "Exit Poll confermano i nostri sondaggi"

"Dall’exit poll abbiamo un dato che ricalca perfettamente quello rilevato con l’ultimo sondaggio effettuato a maggio dall’istituto di ricerca Noto. Ragioniamo, comunque, su cifre che proiettano intenzioni di voto raccolte con interviste e indagini tra gli elettori".

Lo ha detto Biondi, poco dopo la pubblicazione del primo exit poll. "Attendiamo lo spoglio di domani per poter commentare l’esito di queste elezioni con maggiori informazioni e, soprattutto, sulla base di numeri reali. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto da un centrodestra che si è presentato unito e compatto. Gli exit dicono che possiamo vincere al primo turno. Nel centrosinistra c’è stata una sorta di resa dei conti tra chi, tra dem ed ex dem, sopravviverà a questa stagione politica ma questi sono problemi dell’altra coalizione. Rimane l’amarezza per la comprensione del voto che ha causato file ai seggi con anziani che sono dovuti tornare a casa e questo allontana ancora di più i cittadini dalla politica. Comunque, votare in un solo giorno per impallinare il referendum è stata scelta scellerata".

Pezzopane: "Puntiamo al ballottaggio"

"Ho fatto una bellissima campagna elettorale, in una città che sta affrontando da 13 anni la ricostruzione post sisma e che è molto complessa, con tanti problemi. Con grandi possibilità ancora inespresse. Il sindaco uscente Biondi, artefice di un rigido sistema di potere stretto al presidente Marsilio, qualche mese fa era dato vincente al primo turno con percentuali bulgare. Ma noi non abbiamo rinunciato a fare una battaglia per vincere. Puntavamo ad andare al ballottaggio: se così sarà, abbiamo raggiunto il risultato e ce la giochiamo fino in fondo", il commento della deputata dem Stefania Pezzopane.

Di Benedetto: "Ho dati ancor più positivi"

"Gli exit poll dicono che Di Benedetto costituisce una certezza per L’Aquila. Ed ancora: le liste trainano Biondi e Pezzopane, Di Benedetto traina le liste e quindi esce vittorioso. Inoltre, dalle indicazioni in nostro possesso, abbiamo la garanzia che i risultati veri saranno ancora più positivi. In tal senso aspettiamo lo spoglio per fare valutazioni oggettive". Così il consigliere regionale Americo Di Benedetto.