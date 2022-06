Ballottaggi a Ortona e San Salvo. Centrosinistra vince a Spoltore

Il responso delle urne delle comunali abruzzesi, in attesa dei dati definitivi asseverati dal ministero degli Interni, per i grandi comuni al voto sopra i 15mila abitanti, è già dato per certo, in base ai risultati dei seggi anticipati dai vari partiti e rappresentanti di lista.

A L’Aquila ha vinto al primo turno il candidato del centrodestra Pierluigi Biondi, sindaco uscente di Fdi.

Ad Ortona sarà ballottaggio, tra il primo cittadino Leo Castiglione e Ilario Cocciola, ex presidente del consiglio comunale. Indietro Angelo Di Nardo, appoggiato da Fratelli d’Italia, Lega e civiche.

Sarà ballottaggio anche a San Salvo, tra Emanuela De Nicolis, candidato del centrodestra che si attesta intorno al 48%, e Fabio Travaglini del centrosinistra che ruota tra il 42 ed il 43%. Più staccato Giovanni Mariotti, anch’egli espressione di centrosinistra che, con i risultati ancora da ufficializzare, oscilla tra il 9 ed il 10 per cento dei consensi.

A Spoltore successo al primo turno della candidata sindaco del centrosinistra, Chiara Trulli. Ampio il divario con l’avversario di centrodestra Marco Della Torre.

A Martinsicuro è riconfermato il sindaco uscente Massimo Vagnoni, in quota centrodestra, che viaggia sopra il 70%, staccando di netto Emma Zarroli, ex presidente del consiglio comunale. A Tortoreto confermato in sindaco uscente Domenico Piccioni, civico di centrodestra, appoggiato da Fdi e Forza Italia.

A Pratola Peligna confermata Antonella Di Nino, con il 73%. Ad Atessa confermato Giulio Borrelli.

A Scoppito si è imposto Loreto Lombardi.