Elezioni: ecco la composizione (provvisoria) del Consiglio comunale

E dunque, con la vittoria di Pierluigi Biondi al primo turno scatta il premio di maggioranza alla coalizione di centrodestra che, oltre al primo cittadino, esprimerà 20 consiglieri di maggioranza.

7 posti spettano a Fratelli d'Italia: al momento, risultano eletti il vice sindaco uscente Raffaele Daniele, l'assessore uscente Vito Colonna, le new entry Livio Vittorini e Katia Persichetti, i consiglieri uscenti Ersilia Lancia, Silvia D'Angelo e Leonardo Scimia. Restano fuori, al momento, Claudia Pagliariccio, Maura Castellani, Tiziana Del Beato, Deborah Diglio e Giancarlo Della Pelle, i primi dei non eletti. Scriviamo al momento perché, se Biondi dovesse indicare tra i suoi assessori alcuni degli eletti, scatterebbero le surroghe.

La Lega esprimerà 4 consiglieri: gli uscenti Laura Cucchiarella e Francesco De Santis oltre agli assessori uscenti Daniele Ferella e Fabrizio Taranta; restano fuori, al momento, Daniela Bontempo, Gianluca Marinelli, Alessandro Maccarone e Fabrizia Aquilio, i primi dei non eletti.

L'Aquila futura avrà 3 consiglieri: oltre a Roberto Santangelo, il più votato in assoluto in questa tornata elettorale, le new entry Laura Cococcetta e Guglielmo Santella. Fuori al momento Laura Tursini, Luca Rocci e Fabio De Benedictis.

A Forza Italia spettano 2 consiglieri: al momento, risultano eletti il presidente del Consiglio comunale uscente Roberto Tinari e l'assessora uscente Maria Luisa Ianni; tra i non eletti, sperano di rientrare Gloria Nardecchia, Adriano Durante e Giorgio De Matteis.

Civici e indipendenti con Biondi sindaco elegge due consiglieri: Luigi Faccia, volto noto della politica aquilana, e Fabio Frullo, espressione del movimento Progetta di Rinaldo Tordera.

L'Aquila al centro avrà in Consiglio l'uscente Daniele D'Angelo Parkeller e Stefano Flamini.

12 i consiglieri che verranno espressi dalle opposizioni: oltre ai candidati sindaco Stefania Pezzopane e Americo Di Benedetto, il centrosinistra ha eletto Stefano Palumbo, Stefano Albano e Eva Fascetti del Partito democratico, Simona Giannangeli e Lorenzo Rotellini di L'Aquila coraggiosa, Paolo Romano di L'Aquila nuova. La coalizione Di Benedetto, invece, elegge Emanuela Iorio e Alessandro Tomassoni del Passo Possibile, Massimo Scimia della lista L'Aquila e Frazioni ed Enrico Verini di Azione.