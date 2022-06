Elezioni, all'Aquila è già partito il toto Giunta. Biondi: "Non ci vorrà molto tempo"

"Non ci vorrà molto tempo, l’assetto degli equilibri tra partiti e forze civiche è ben definito".

Parole del sindaco rieletto Pierluigi Biondi che, all'indomani dello scrutinio, rispondendo ai cronisti sui tempi di composizione della prossima Giunta comunale, ha lasciato intendere che punterà a chiudere la partita in tempi brevi.

D'altra parte, "l'assetto degli equilibri è ben definito" ha tenuto a sottolineare il primo cittadino.

E' evidente che Biondi si ritrovi in una posizione di forza: è stato rieletto al primo turno, non soffrendo la spinta delle liste di coalizione; non solo: il suo partito, Fratelli d'Italia, è ampiamente il più votato della coalizione col 20,46% che sommato al 5,61 ottenuto dalla lista civica riconducibile al sindaco significa oltre il 26% di preferenze sul 58,8% ottenuto dal centrodestra.

Al momento, il primo cittadino pare davvero 'blindato' rispetto a qualche anno fa, allorquando rimase a lungo in balia degli umori di Lega e Forza Italia.

Un peso che farà sentire al momento di comporre la Giunta.

Se dovesse valere il principio evocato dal sindaco dell'Aquila a seguito della crisi che portò alle sue dimissioni, nel cuore del primo mandato, e cioé un assessore ogni due consiglieri eletti, a Fratelli d'Italia dovrebbero spettare tre assessorati: è lecito pensare che avrà un ruolo rilevante il vice sindaco uscente Raffaele Daniele, il secondo più votato in assoluto alle amministrative, così come si può ipotizzare che un posto in Giunta possa andare ad Ersilia Lancia che, in questi anni, è stata la capogruppo dei meloniani. Non si può affatto escludere, poi, la conferma nell'esecutivo comunale di Vito Colonna.

Due assessorati andranno alla Lega che, a meno di sorprese, avrà anche la delega del vice sindaco: l'indiziato per questo importante incarico è Daniele Ferella; con lui, in Giunta potrebbe rientrare Fabrizio Taranta a meno di non voler immaginare una 'staffetta' con Francesco De Santis.

A L'Aquila futura potrebbe andare un assessorato e la presidenza del Consiglio comunale, a meno che Fratelli d'Italia non decida di affidare l'incarico a Raffaele Daniele: così fosse, la lista che fa riferimento a Roberto Santangelo potrebbe avere due assessorati. Ma pare improbabile.

Le altre tre caselle dovrebbero dividersele Forza Italia - e chissà che non ci sia la conferma di Maria Luisa Ianni - L'Aquila al centro e Civici e indipendenti con Biondi sindaco, una indicazione che il primo cittadino potrebbe tenere per sé, magari con l'indicazione di un profilo 'tecnico', tenendo a mente che, in Giunta, dovranno essere nominate almeno tre donne.