Elezioni amministrative: domani i ballottaggi a Ortona e San Salvo

Si chiude domani la tornata elettorale per le amministrative; in Abruzzo, sono due i Comuni che eleggeranno il sindaco al ballottaggio: Ortona e San Salvo.

Ieri l’ultimo giorno di campagna elettorale con comizi, appelli al voto e ultime carte giocate, prima del silenzio elettorale scattato alla mezzanotte.

Sfida assai animata a Ortona, dove il centrodestra si è spaccato in tre e il Pd non è sceso in campo: la battaglia è tra il sindaco uscente Leo Castiglione, che ha collezionato al primo turno 5.291 voti pari al 42,2%, battitore libero civico di area centrodestra appoggiato da cinque liste civiche tra cui Forza Leo, emanazione di Forza Italia, e Ilario Cocciola, ex presidente del consiglio comunale, candidato civico e bipartisan anche lui, che si è fermato al 35,1%, pari a 4.399 voti. Ad appoggiarlo sei formazioni civiche e l’Udc, in uno schieramento moderato e progressista che non vede la presenza del simbolo del Partito Democratico che pure ha candidato suoi esponenti.

Cocciola ha firmata l’apparentamento con Angelo Di Nardo, consigliere comunale di minoranza uscente, candidato di Fratelli d’Italia che, al primo turno, ha ottenuto il 20,3% dei voti, pari a 2.553 preferenze.

Niente apparentamenti a San Salvo. Qui la sfida è tra Emanuela De Nicolis, civica di centrodestra, che al primo turno si è attestata al 47,9% con 5.098 voti, e Fabio Travaglini, candidato del centrosinistra allargato, che il 12 giugno ha ottenuto 4.546 voti, pari al 42,7%. I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23.