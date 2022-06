Sara Marcozzi lascia il Movimento Cinque Stelle

Le divisione e le diatribe interne a quelli che un tempo potevamo chiamare grillini si avvertono anche in abruzzo, infatti la due volte candidata Presidente della Regione Abruzzo per il M5S e attuale capogruppo in consiglio regionale, lascia il movimento.

Sara Marcozzi si aggiunge ai nomi di coloro che hanno deciso di lasciare Grillo, Conte e tutto il Movimento per seguire Di Maio verso il centro.

“Il Movimento Cinque Stelle non è più quello del 2013” ha dichiarato la Marcozzi “mi aspettavo una crescita e un cambio di pelle. Dovevamo ripartire dai territori invece stiamo assistendo ad una svolta autoritaria che ha Conte per protagonista.”

Duri gli attacchi al Movimento e ai suoi vertici avanzati dalla consigliera regionale, parla anche di un approccio propagandistico in cui non si rivede e che non appartiene al Movimento.

Tutte queste le cause dell’uscita dal Movimento e dell’adesione al gruppo di “Insieme per il futuro" che fa capo a Luigi Di Maio “con insieme per il futuro vogliamo ripartire dai problemi a prescindere dai colori politici dialogando con tutte le cittadine e i cittadini che ci vorranno stare.”

In chiusura Sara Marcozzi ha voluto salutare così il movimento nel quale ha militato per anni “Sono grata al M5S per questi anni, il movimento mi ha dato tanto, ma anche io ho dato tanto al movimento dunque credo che il bilancio sia in pareggio".