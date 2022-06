Francesco Taglieri è il nuovo capogruppo del Movimento 5 stelle in Regione Abruzzo

Sarà il Consigliere regionale Francesco Taglieri a svolgere il ruolo di Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Abruzzo.



Taglieri, eletto per la prima volta nel 2019 nel collegio della provincia di Chieti, è stato votato dai colleghi del gruppo consiliare nel corso di una riunione che si è tenuta questo pomeriggio a palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila.



“Assumo le redini di un gruppo attivo e produttivo – commenta Taglieri - Il Movimento 5 Stelle ha l’obiettivo di portare all’interno delle istituzioni la voce dei cittadini per questo continueremo, con abnegazione e fermezza, a svolgere il nostro ruolo di opposizione all’interno del consiglio regionale tenendo come punto fermo la tutela del territorio e di chi lo abita” conclude.